🔥 Bon plan Free Mobile : la promo 60 Go à 8,99€/mois prend fin demain !

Merci qui ? Merci Free !

Forfait 60Go : Une offre complète !

Ainsi,. Concernant les modalités, il s'agit d'une offre sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment sans débourser le moindre euro. La seule chose qui vous sera demandée, c'est la dizaine d'euros obligatoire pour recevoir votre nouvelle carte SIM. Cet abonnement est valable uniquement pour les nouveaux clients qui ne sont plus chez Free depuis au moins 30 jours. Au bout d'un an,Passons à présent au contenu de ce forfait qui mettra à votre disposition les appels illimités vers les mobiles et le fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement vers la métropole. Comme vous devez vous en douter, 60 Go d'internet en 4G+ vous seront crédités chaque mois pour votre usage dans l'Hexagone. Un volume important qui vous permettra de télécharger des applications, regarder des vidéos et surfer sur le web sans le moindre problème.À l'étranger, et plus principalement lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, les appels et SMS / MMS sont illimités. Pour ce qui est d'internet, 4 Go supplémentaires en 3G seront accessibles. Notez que l'optionest incluse jusqu'au 31 janvier 2020. Vous aurez également accès au réseau FreeWifi en illimité partout en France métropolitaine. Vous pourrez donc rester constamment connecté à internet dans les grandes villes.Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter de cette offre. Nous vous invitons à y souscrire le plus rapidement possible. N'hésitez pas à visiter notre rubrique consacrée aux bons plans afin de prendre connaissance des dernières promotions en date sur la toile.