🔥 RED vs. B&You : quel forfait mobile sans engagement choisir ?

Deux forfaits mobile sans engagement avec un prix pour la vie !

RED vs. B&You : quel le meilleur gagne !

Ces abonnements proviennent de RED by SFR et B&You . Les deux opérateurs partagent quelques points communs plutôt avantageux pour l'utilisateur.Ainsi, les deux forfaits mobiles qui suivront sont. Vous pourrez donc résilier dès que vous en aurez envie sans avoir à débourser le moindre centime. Mais ce n'est pas tout !L'autre bonne nouvelle vient du fait que, même 12 mois après la souscription comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Dernière similitude, 10€ vous seront demandés pour obtenir votre carte SIM.Maintenant que vous avez pris connaissance de ces modalités, il est temps de passer aux détails de ces forfaits RED by SFR et B&You. Ensuite, nous livrerons notre verdict sur celui qui s'avère être le plus avantageux. Que le match commence !C'est lequi va ouvrir les hostilités. Il propose une enveloppe internet de 40 Go et vous avez la possibilité de profiter de quatre recharges automatiques de 100 Mo, pour 2€ chacune.Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Chaque appel est limité à une durée maximale de 3 heures et vous pouvez joindre jusqu'à 200 destinataires chaque mois. Cette dernière restriction est également valable sur les SMS / MMS qui sont illimités vers l'Hexagone. Pour vos usages à l'étranger, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités toute l'année. Au sein de ces destinations, 4 Go supplémentaires d'internet sont mis à votre disposition tous les mois.Enfin, passons au. A ce tarif, cette offre vous permet donc de bénéficier de 30 Go d'Internet mobile.En France métropolitaine, les appels et SMS sont illimités vers tout le territoire français dont les DOM. Les MMS le sont uniquement vers la métropole. Lorsque vous êtes en Europe et dans les DOM, tous ces éléments sont illimités vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Une fois encore, 4 Go d'internet sont de la partie lorsque vous êtes à l'étranger et 30 Go vous sont crédités chaque mois.Au final, tout dépendra de la manière dont vous utilisez votre smartphone au quotidien.car cet opérateur n'impose aucune restriction à ce niveau.Par contre,avec tout de même 10 Go supplémentaires par rapport à son concurrent. Il s'agit des deux différences majeures. Dans tous les cas, ces offres sont très attrayantes et le rapport qualité / prix est excellent.Restez sur Clubic la semaine prochaine pour toujours plus de bons plans et surtout pour découvrir les ultimes promotions dans le cadre des soldes estivales.