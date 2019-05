⚡ Bon plan : le SSD Transcend 120Go à 16,50€ au lieu de 24,99€ avec le code AFFAIRE70

Transacendez votre ordinateur

Parfait pour votre OS et vos logiciels

Comme indiqué dans le titre, ce SSD dispose d'une capacité de stockage 120Go. Grâce au Transacend SSD220S et ses 540Mo/s en lecture, et ses 500Mo/s en écriture, vous disposerez d'un espace de stockage dix fois plus rapide qu'un disque dur classique. De quoi démarrer votre système d'exploitation, ou n'importe quel logiciel en quelques secondes seulement !Doté d'une connectique SATA 6.0Gb/s pour une taille de 2,5 pouces, vous pourrez utiliser utiliser ce SSD non seulement sur un ordinateur portable, mais également sur votre machine fixe.Bien que l'espace libre sur ce SSD ne soit pas très conséquent, vous pourrez tout de même y stocker aisément votre système d'exploitation ainsi que quelques logiciels ou jeux que vous souhaitez voir se lancer rapidement.