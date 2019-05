🔥 Bon plan : hub USB-C Dodocool 7 en 1 à 29,99€ au lieu de 36,99€

Un adaptateur touche à tout pour vos besoins en connectique

Un prix imbattable pour un accessoire très utile

L 'adaptateur proposé parest un accessoire permettant de passer outre le faible nombre de connectiques présent sur un ordinateur portable ou de bureau. Les constructeurs font la course à la finesse et font passer au second plan l'ajout de prises diverses et variées, pourtant essentielles pour utiliser un disque dur, une clé USB ou tout autre périphérique.Avec cet objet,Il comprend dans le détail 3 ports USB 3.0, un port de sortie vidéo HD 4K, un port USB-C, un emplacement pour carte mémoire SD et un emplacement pour carte mémoire TF.Il vous permet également de raccorder un écran externe à votre machine si elle n'est pas pourvue d'un port dédié. Les taux de transferts sont rapides et vous permettent de transférer rapidement vos données.Amazon propose actuellement l'adaptateur 7 en 1 de Dodocool à un prix imbattable de seulement 29,99€.