⚡️ Bon plan PS4 : Carte PlayStation Network de 40€ à 37,49€

Sony est mon ami

Un petit tuto

Jeux vidéo



Retrouvez nos actus, dossiers et diaporamas sur les jeux vidéos PC et console ! Voir les articles

Ainsi, la carte en question créditera directement votre compte PSN de 40€ une fois que vous aurez entré le code qui vous sera donné par mail. Attention tout de même, car cette offre n'est valable que pour les joueurs qui résident en France. La clé d'activation vous sera envoyée par mail entre 15 minutes et 12 heures une fois la commande passée. Par Paypal, comptez entre 5 et 60 minutes d'attente.Pour activer le code en question, vous devrez vous rendre sur le PlayStation Store . Ensuite, il est nécessaire de se connecter puis de sélectionnerdans l'onglet déroulant au niveau de votre pseudo en haut de l'écran. Vous devrez ensuite saisir les douze caractères et votre compte sera crédité des 40€ que vous avez commandé. Ensuite, libre à vous d'acheter ce que vous voulez sur la boutique en ligne de Sony.Vous pouvez demander un remboursement à eBay dans les 30 jours après votre achat si vous n'êtes pas satisfait et que vous désirez être remboursé.