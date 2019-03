🔥 Bon Plan Boite Sosh : la fibre à 14,99€/mois sans engagement

Passez chez Sosh ! (facile à prononcer finalement)

Internet pour tous !

Tout d'abord, il faut savoir que cette offre est sans engagement. Vous pourrez ainsi changer d'abonnement quand vous en aurez envie. Il est important de mentionner cela car le tarif augmentera au bout de 12 mois en passant de 14,99€/mois à 29,99€/mois. Précisons aussi que la location de la Livebox est comprise dans le prix.Pour ce qui est de l'abonnement en lui-même, il vous donne accès à la fibre très haut débit sur le réseau, soit jusqu'à 300 Mbit/s en téléchargement et 300 Mbit/s en envoi. Le raccordement à la fibre optique est inclus. Vous profiterez aussi des appels illimités vers le fixes en France métropolitaines, dans les DOM et dans plus de 100 destinations internationales. La télévision est en option via l'application TV Orange gratuitement sur demande (72 chaînes offertes sur mobile) ou avec un décodeur TV en rajoutant 5€ par mois.Enfin, sachez que si vous n'êtes pas éligible à la fibre, les 14,99€/mois sont également valables sur les forfaits ADSL/VDSL 2 haut débit. Vous aurez droit aux avantages cités précédemment au niveau des appels. L'offre est aussi sans engagement et le prix passera à 19,99€/mois au bout d'un an.