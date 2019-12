300 euros de réduction sur le nouveau et puissant Apple MacBook Pro 16" chez Amazon

À peine sorti et déjà en promotion !

Les caractéristiques du puissant Apple MacBook Pro 16"

Annoncé par Tim Cook lui-même au cours du mois de novembre 2019, le MacBook Pro version 16 pouces est commercialisé à 3199 euros. Un mois après, du côté d'Amazon, le laptop d'Apple voit son prix baisser à 2 899,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 300 euros.Pour information, le site e-commerce affiche quelques stocks en vente mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Donc pas de panique, il y en aura pour tout le monde !À propos de la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le MacBook Pro. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Après avoir présenté l'offre ci-avant, passons désormais aux caractéristiques tant attendues du MacBook Pro.Comme évoqué en en-tête, il s'agit d'un MacBook Pro qui est équipé d'un écran de 16 pouces (superbe Retina avec technologie True Tone). Considéré comme étant le "nouveau prodige", le PC portable d'Apple proposé dans un coloris gris sidéral dispose de 16 Go RAM, d'un espace de stockage 1 To de stockage et surtout d'un processeur Intel Core i9 à 2,3GHz.L'appareil embarque également une carte graphique Intel UHD Graphics 630 et un système à six haut‑parleurs avec woofers à annulation de force.Au niveau de la connectique, on retrouve notamment quatre ports Thunderbolt 3 USB-C. La Touch Bar et le capteur TouchID sont aussi de la partie.Quant à l'autonomie, elle annoncée à 11 heures grâce à la batterie intégrée de 100 Wh.