Cette sélection s’ouvre sur les huit produits que nous avons testés, du Galaxy S26 Ultra à la souris Razer Viper V3 Pro, avant de passer aux sept que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les smartphones, les Mac, le jeu vidéo, l’audio, la maison et la TV, avec des remises de 7 % à 80 % sur le prix conseillé affiché par JoyBuy. Parmi les produits testés, la plus forte économie revient au Galaxy S26 Ultra, 430 € de moins ; la plus forte remise affichée, -80 %, porte sur le robot Ecovacs Deebot X9 Pro Omni.