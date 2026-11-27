Ce vendredi 27 novembre, jour J du Black Friday, JoyBuy fait baisser le prix des smartphones Samsung, des produits Apple et de la Switch 2, avec des codes promo en plus sur une partie des offres. Nous avons retenu 15 produits, en commençant par ceux que notre rédaction a testés, et vérifié sur chaque fiche le prix de référence affiché.
Cette sélection s’ouvre sur les huit produits que nous avons testés, du Galaxy S26 Ultra à la souris Razer Viper V3 Pro, avant de passer aux sept que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre les smartphones, les Mac, le jeu vidéo, l’audio, la maison et la TV, avec des remises de 7 % à 80 % sur le prix conseillé affiché par JoyBuy. Parmi les produits testés, la plus forte économie revient au Galaxy S26 Ultra, 430 € de moins ; la plus forte remise affichée, -80 %, porte sur le robot Ecovacs Deebot X9 Pro Omni.
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go à 1 039 € au lieu de 1 469 € (-29 %)
- Samsung Galaxy S26 256 Go à 699 € au lieu de 999 € (-30 %)
- Apple iPhone 17 Pro 256 Go à 1 229,99 € au lieu de 1 329 € (-7 %)
- Apple MacBook Neo 13 pouces 256 Go à 699 € au lieu de 799 € (-12 %)
- Apple MacBook Air 15 pouces M4 24 Go / 512 Go à 1 570,43 € au lieu de 1 999 € (-21 %)
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm à 339,99 € au lieu de 479 € (-29 %)
- Nintendo Switch 2 à 429 € au lieu de 499,99 € (-14 %)
- Souris Razer Viper V3 Pro à 99 € au lieu de 179,99 € (-44 %)
- Casque Bose QuietComfort à 156,02 € au lieu de 299,95 € (-47 %)
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds à 109 € au lieu de 199,95 € (-45 %)
- Robot Ecovacs Deebot X9 Pro Omni à 289 € au lieu de 1 499 € (-80 %)
- TV TCL 75Q7C Mini LED à 799,99 € au lieu de 1 399 € (-42 %)
- TV Sharp QLED 70 pouces (70HP5265E) à 499,97 € au lieu de 699,99 € (-28 %)
- Machine à café De’Longhi Magnifica S à 259,99 € au lieu de 379,99 € (-31 %)
- Jeu Death Stranding 2: On the Beach (PS5) à 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50 %)
Samsung Galaxy S26 Ultra : 430 € de moins sur le smartphone noté 9/10, à 1 039 €
Notre test du Galaxy S26 Ultra lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Son écran, toujours remarquable, est le premier à intégrer un filtre de confidentialité matériel, et il progresse en performances, en photo comme en vidéo, avec enfin une charge rapide.
✅ Points forts
- Un écran anti-regards : le filtre de confidentialité s’active sur tout ou partie de l’affichage.
- Une charge enfin rapide : salué par notre test.
- À savoir : aucun chargeur n’est fourni, et le design évolue peu par rapport au S25 Ultra.
Samsung Galaxy S26 : le compact noté 9/10 perd 300 €, à 699 €
Notre test du Galaxy S26 lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence, et le présente comme le smartphone compact le plus puissant du marché. Il s’appuie sur l’Exynos 2600, première puce gravée en 2 nm, et sur les agents IA de One UI 8.5.
✅ Points forts
- Compact et puissant : un excellent écran dans un petit format.
- Les agents IA : intégrés à One UI 8.5.
- À savoir : il n’a pas le filtre de confidentialité de l’Ultra, et sa charge reste lente. Le chargeur n’est pas fourni.
iPhone 17 Pro : 1 169 € avec le code JBIPO6099, au lieu de 1 229,99 €
Notre test des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max leur a attribué 9/10. Apple soigne le design en aluminium, rend l’écran encore plus lumineux et maîtrise nettement mieux la chauffe, avec une qualité photo remarquable en toutes situations.
✅ Points forts
- Le code JBIPO6099 : 60,99 € de remise supplémentaire, soit 1 169 €.
- Une photo remarquable : en toutes situations, selon notre test.
- À savoir : il est un peu lourd et épais en main, et JoyBuy vend déjà l’iPhone 18 Pro, plus récent.
MacBook Neo : le Mac à petit prix noté 7/10, à 699 €
Notre test du MacBook Neo lui a attribué 7/10. Il offre l’expérience macOS complète à petit prix, avec un écran Liquid Retina lumineux et bien calibré, un excellent clavier, un fonctionnement silencieux et des haut-parleurs surprenants. Cette version embarque la puce A18 Pro, 8 Go de RAM et 256 Go.
✅ Points forts
- Silencieux : aucun ventilateur et aucune chauffe, selon notre test.
- Un excellent clavier : proche de celui du MacBook Air.
- À savoir : ses performances restent limitées, ses ports USB-C se limitent à l’USB 2.0 et son SSD est lent.
MacBook Air 15 M4 : plus de 400 € de moins sur la version 24 Go, à 1 570,43 €
Notre test du MacBook Air 15 M4 lui a attribué 8/10. La puce M4 se montre puissante sans ventilateur, l’autonomie est robuste, et les finitions, le clavier et le trackpad sont irréprochables. Cette configuration double la mémoire avec 24 Go de RAM et 512 Go de SSD.
✅ Points forts
- 24 Go de RAM : de la marge pour le multitâche et la création.
- Sans ventilateur : silencieux en toutes circonstances.
- À savoir : c’est la génération M4, depuis remplacée par le M5, et l’écran reste à 60 Hz.
Apple Watch Series 11 : la montre notée 9/10 perd 139 €, à 339,99 €
Notre test de l’Apple Watch Series 11 lui a attribué 9/10. Elle gagne au moins six heures d’autonomie, garde un excellent écran et un design soigné, et ajoute le suivi de la tension artérielle.
✅ Points forts
- Plus d’autonomie : au moins six heures de mieux, selon notre test.
- Le suivi de la tension artérielle : une nouveauté de cette génération.
- À savoir : elle ne fonctionne qu’avec un iPhone et demande toujours une recharge quotidienne.
Nintendo Switch 2 : la console notée 8/10 à 429 €
Notre test de la Nintendo Switch 2 lui a attribué 8/10. La console monte en gamme avec un écran LCD de 7,9 pouces convaincant, des performances et une qualité d’image en nette hausse, un catalogue de lancement solide et la rétrocompatibilité.
✅ Points forts
- Un grand écran : 7,9 pouces, convaincant selon notre test.
- Rétrocompatible : les jeux Switch restent jouables.
- À savoir : son autonomie baisse par rapport aux modèles précédents, et le HDR n’est pas au rendez-vous en mode portable.
Razer Viper V3 Pro : la souris gamer notée 9/10 passe sous les 100 €, à 99 €
Notre test de la Razer Viper V3 Pro lui a attribué 9/10. Cette souris ultralégère, en plastique recyclé, offre une solide autonomie et un confort, une précision et des finitions jugés au top. Elle s’utilise aussi en filaire.
✅ Points forts
- Ultralégère : pensée pour les joueurs compétitifs.
- Une solide autonomie : et un mode filaire en secours.
- À savoir : elle n’a pas de Bluetooth, et le bouton DPI se trouve sous la souris. Il s’agit de l’édition blanche.
Casque Bose QuietComfort : la réduction de bruit Bose à 156,02 €
Ce casque circum-auriculaire de Bose mesure et annule le bruit extérieur grâce à de petits microphones, avec l’architecture acoustique TriPort et jusqu’à 30 heures d’autonomie. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 30 heures d’autonomie : selon la fiche JoyBuy.
- La réduction de bruit Bose : la spécialité de la marque.
- À savoir : ce n’est pas le QuietComfort Ultra, plus haut de gamme et plus récent.
Bose QuietComfort Earbuds : 89 € avec le code BOSEBF, au lieu de 109 €
Ces écouteurs Bose proposent la réduction de bruit de la marque et jusqu’à 8,5 heures d’écoute sur une charge. JoyBuy ajoute 20 € de remise avec le code BOSEBF. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Le code BOSEBF : 20 € de moins, soit 89 €.
- 8,5 heures d’écoute : sur une seule charge, selon Bose.
- À savoir : ce ne sont pas les QuietComfort Ultra Earbuds, plus haut de gamme.
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni : un robot à rouleau laveur sous les 300 €, à 289 €
Ce robot aspire avec 16 600 Pa et lave avec un rouleau OZMO, que sa station rince à l’eau chaude avant de le sécher à l’air chaud. Il navigue au LiDAR et embarque les technologies ZeroTangle 3.0 et TruEdge 2.0. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un rouleau laveur : lavé à l’eau chaude et séché par la station.
- Anti-emmêlement : avec ZeroTangle 3.0.
- À savoir : la remise de -80 % se calcule sur un prix conseillé de 1 499 € affiché par JoyBuy. Comparez le prix final avec les autres robots de nos sélections.
TCL 75Q7C : un Mini LED de 75 pouces avec son Bang & Olufsen, à 799,99 €
Ce téléviseur QD Mini LED de 75 pouces affiche une dalle 144 Hz, prend en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos, et confie son son à Bang & Olufsen, sous Google TV. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le son Bang & Olufsen : un système audio signé par la marque danoise.
- 144 Hz : pour les consoles et le PC.
- À savoir : JoyBuy annonce aussi le code 75Q7C10, qui retire 10 € de plus.
Sharp QLED 70 pouces : 469,97 € avec le code sharp30, au lieu de 499,97 €
Ce téléviseur QLED 4K de 70 pouces prend en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos, avec un système audio Harman/Kardon, quatre entrées HDMI et Google TV. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le code sharp30 : 30 € de moins, soit 469,97 €.
- 70 pouces : 177 cm de diagonale sous la barre des 500 €.
- À savoir : sa dalle se limite à 60 Hz, moins adaptée aux consoles que les modèles 144 Hz de cette sélection.
De’Longhi Magnifica S : la machine à café à grain perd 120 €, à 259,99 €
Cette machine expresso automatique avec broyeur (ECAM22.140.B) fonctionne avec du café en grain ou moulu, sous 15 bars, avec un réservoir d’eau de 1,8 L et un bac à grains de 250 g. Elle prépare deux tasses à la fois. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Grain ou moulu : un broyeur intégré, et une entrée pour le café moulu.
- Deux tasses à la fois : selon la fiche JoyBuy.
- À savoir : elle n’a pas d’écran, et se pilote avec des boutons.
Death Stranding 2 sur PS5 : le jeu de Hideo Kojima à moitié prix, à 39,99 €
Death Stranding 2: On the Beach est la suite du jeu d’action-aventure de Hideo Kojima, en version disque française pour PS5. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Moitié prix : 40 € de moins sur le prix conseillé.
- Version française : sur disque, pour PS5.
- À savoir : le jeu est classé PEGI 18.
Black Friday chez JoyBuy : les dates et les codes à connaître
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Jusqu’au 30 novembre, JoyBuy propose deux coupons sur une sélection de produits : 10 € de remise dès 59 € d’achat et 40 € dès 199 €. Les prix de cette sélection ont été relevés le 27 novembre et n’incluent pas ces coupons. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Codes promo JoyBuy : comment en profiter ?
Les codes indiqués sur les fiches, comme JBIPO6099 pour l’iPhone 17 Pro ou BOSEBF pour les écouteurs Bose, se saisissent dans le panier et ne valent que pour le produit concerné. Les coupons de 10 € et 40 € portent sur une sélection : vérifiez que la remise apparaît avant de payer. Enfin, comparez le prix final au prix conseillé affiché : sur les smartphones, notre test du Galaxy S26 Ultra aide à juger si le haut de gamme vaut l’écart.
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