À ce prix, cette TV Samsung convient aux personnes qui ont envie de se faire plaisir en installant un écran QLED de plus de deux mètres de diagonale dans leur salon. De quoi donner aux films et aux séries une nouvelle dimension.

La principale limite de ce téléviseur concerne l’impossibilité de jouer en 4K à 120 Hz : les joueurs sur console adeptes du mode performance dans leurs jeux préférés pourraient se retrouver frustrés face à cet écran.