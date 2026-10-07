La TV Samsung 85Q7FA embarque un écran QLED 4K de plus de deux mètres de diagonale pour profiter de films, de séries et de jeux vidéo dans de bonnes conditions. Amazon la propose à 799 € pour les membres Prime, mais l’offre devrait disparaître en fin de journée.
Les Jours Flash Prime se déroulent jusqu’à ce soir sur Amazon, et des offres intéressantes sont toujours disponibles. Parmi elles, on trouve le téléviseur Samsung Q7FA QLED 4K de 85 pouces à 799 € au lieu de 979 €. Ce modèle de 2025 se destine à un grand salon ou à une gaming room imposante, en raison de sa diagonale de 214 centimètres. Ses fonctionnalités connectées sont assurées par Tizen OS.
Pour profiter des Jours Flash Prime n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir la TV Samsung 85Q7FA ?
- Pour son grand écran : les 85 pouces donnent davantage d’ampleur aux films, aux séries, aux retransmissions sportives et aux jeux vidéo.
- Pour son Gaming Hub : les adeptes des plateformes de jeu en streaming, comme les inconditionnels des consoles de jeux, peuvent profiter d’une interface dédiée avec cette TV.
- Pour ses fonctions connectées : Tizen regroupe les applications de streaming vidéo les plus populaires, ainsi que d’autres services utiles.
Un écran qui donne une nouvelle dimension à vos soirées télé
La TV Samsung 85Q7FA QLED 4K embarque un processeur Q4 AI qui prend en charge le traitement de l’image, tandis que la compatibilité HDR10+ permet de lire les contenus utilisant ce format. La technologie Quantum Dots se charge, quant à elle, de restituer une palette de couleurs riche et réaliste. Et comme le son est également important pour une bonne immersion, cette TV intègre la technologie OTS qui assure un déplacement dynamique du son via les différents haut-parleurs intégrés à l’écran.
Le Gaming Hub pour les joueurs, avec une limite
Samsung donne accès à son interface personnalisée Gaming Hub depuis ce téléviseur : les joueurs peuvent y connecter leurs abonnements, comme GeForce Now ou Xbox Game Pass. Brancher une console est également possible, mais attention tout de même : la TV Samsung 85Q7FA limite ses entrées HDMI à du 4K 60 Hz, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de jouer en 4K à 120 images par seconde sur ce modèle.
✅ Les points forts
- Grand écran QLED de 85 pouces en définition 4K.
- Interface Tizen avec IA Samsung intégrée.
- Trois entrées HDMI.
❌ Les limites
- Pas de jeu en 4K à 120 Hz.
- Encombrement et poids conséquents.
Vendue et expédiée par Amazon, la TV Samsung 85Q7FA est disponible à 799 € avec l’offre réservée aux membres Prime.
À ce prix, cette TV Samsung convient aux personnes qui ont envie de se faire plaisir en installant un écran QLED de plus de deux mètres de diagonale dans leur salon. De quoi donner aux films et aux séries une nouvelle dimension.
La principale limite de ce téléviseur concerne l’impossibilité de jouer en 4K à 120 Hz : les joueurs sur console adeptes du mode performance dans leurs jeux préférés pourraient se retrouver frustrés face à cet écran.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Comment profiter des Jours Flash Prime ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)