Le Xiaomi Redmi Note 14 4G à 101,17 € pendant les Choice Days AliExpress, c’est le type de bon plan qui interpelle : à ce tarif, peut-on vraiment parler d’un smartphone complet et fiable au quotidien ? La rédaction a passé la fiche technique au crible pour vous aider à décider.
La série Redmi Note est depuis des années l’un des meilleurs arguments de Xiaomi pour convaincre les utilisateurs que la qualité photographique et l’autonomie ne sont pas réservées aux smartphones premium. Le Redmi Note 14 4G poursuit cette tradition avec une fiche technique généreuse pour son positionnement, notamment une caméra principale annoncée à 200 mégapixels et un écran OLED : deux caractéristiques encore rares sous la barre des 150€.
À 101,17 € avec le code SSFR13 sur AliExpress pendant les Choice Days, il s’impose comme un choix sérieux pour les budgets serrés. Ce bon plan intéressera particulièrement les étudiants, les utilisateurs cherchant un second smartphone ou toute personne souhaitant s’équiper correctement sans dépasser les 110 €. Retrouvez l’offre directement sur AliExpress pendant la durée du Choice Day.
Une remise de 59% sur un smartphone qui ne fait pas semblant
Passer de 249,90 € à 101,17 €, c’est une économie de près de 150 € sur un appareil commercialisé depuis fin 2024, un écart suffisamment important pour mériter qu’on s’y attarde. Le Redmi Note 14 4G embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une combinaison que l’on trouvait encore il y a deux ans uniquement sur des appareils deux fois plus chers.
Côté stockage, la configuration 6 Go de RAM et 128 Go offre une base solide pour un usage quotidien fluide, avec la possibilité d’étendre la capacité via microSD. Disponible en trois coloris, il assume aussi un positionnement esthétique soigné pour son segment.
Écran AMOLED, 200 MP et autonomie : ce que ce Redmi Note 14 a vraiment à offrir
L’écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces est l’argument visuel le plus fort de ce Redmi Note 14 : les couleurs sont saturées, les noirs profonds, et la fluidité de navigation est nettement perceptible par rapport aux dalles LCD encore présentes sur certains concurrents à ce prix.
La caméra principale de 200 mégapixels est impressionnante sur le papier, mais rappelons ce que la rédaction souligne régulièrement sur ce type de capteur : la définition annoncée n’est utile qu’en conditions optimales, et la qualité des photos dépend avant tout du traitement logiciel, qui reste correct sans être exceptionnel sur ce segment.
La batterie de 5 110 mAh assure une autonomie d’une à deux journées complètes selon l’usage, avec une charge rapide de 33 W pour récupérer rapidement. Pour un usage nomade intensif, c’est une configuration rassurante.
Face aux autres smartphones à moins de 150 € : ce que le Redmi Note 14 change
Le Redmi Note 14 4G se distingue de la concurrence directe — Samsung Galaxy A16, Motorola Moto G35 : principalement par la qualité de sa dalle AMOLED 120 Hz et l’amplitude de son capteur photo.
Ce qu’il ne propose pas en revanche, c’est la 5G : à 101 €, on reste sur du 4G, un choix qui peut sembler rétrograde alors que la 5G commence à s’imposer même sur les entrées de gamme d’autres constructeurs.
Ce qu’il faut peser avant de valider la commande
Le Redmi Note 14 4G est solide sur ses points forts, mais quelques concessions sont à anticiper pour éviter les mauvaises surprises.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED 6,67 pouces 120 Hz : fluidité et rendu visuel au-dessus de la moyenne du segment
- Capteur principal 200 MP pour une flexibilité photographique appréciable en bonne lumière
- Batterie 5 110 mAh avec charge rapide 33 W : autonomie confortable au quotidien
- 128 Go de stockage extensible via microSD, 6 Go de RAM pour un multitâche fluide
- Trois coloris disponibles pour un design soigné à ce prix
- Rapport qualité/prix difficile à battre à 101,17 € avec le code SSFR13
❌ Les points faibles
- Pas de 5G : un manque qui commence à peser sur la longévité de l’appareil
- Performances photo réelles en retrait par rapport aux 200 MP annoncés, surtout en faible luminosité
- Processeur Mediatek Helio G91-Ultra : suffisant au quotidien, mais limité pour les usages exigeants (jeux lourds, vidéo 4K)
- Pas de certification IP officielle annoncée : prudence face à l’humidité
- MIUI / HyperOS peut rebuter les utilisateurs peu habitués à l’interface Xiaomi
✅ Verdict de la rédaction :
À 101,17 €, le Xiaomi Redmi Note 14 4G est difficile à ignorer si votre budget est serré et que vous recherchez un écran de qualité et une autonomie rassurante au quotidien. L’écran OLED 120 Hz et la batterie généreuse sont deux atouts concrets qui font la différence face à la concurrence directe.
Ce bon plan s’adresse avant tout aux utilisateurs cherchant un premier smartphone fiable, un appareil secondaire, ou un cadeau tech sans se ruiner. En revanche, si la 5G est un critère non négociable pour vous, ou si vous êtes un utilisateur intensif de photo en conditions difficiles, il vaut mieux regarder un cran au-dessus. Pour les autres, passer sous la barre des 110 € pour un smartphone AMOLED 120 Hz reste une opportunité rare à ne pas laisser filer.
