La série Redmi Note est depuis des années l’un des meilleurs arguments de Xiaomi pour convaincre les utilisateurs que la qualité photographique et l’autonomie ne sont pas réservées aux smartphones premium. Le Redmi Note 14 4G poursuit cette tradition avec une fiche technique généreuse pour son positionnement, notamment une caméra principale annoncée à 200 mégapixels et un écran OLED : deux caractéristiques encore rares sous la barre des 150€.

À 101,17 € avec le code SSFR13 sur AliExpress pendant les Choice Days, il s’impose comme un choix sérieux pour les budgets serrés. Ce bon plan intéressera particulièrement les étudiants, les utilisateurs cherchant un second smartphone ou toute personne souhaitant s’équiper correctement sans dépasser les 110 €. Retrouvez l’offre directement sur AliExpress pendant la durée du Choice Day.