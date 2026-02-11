Dès la prise en main, le Redmi Note 14 Pro 5G met en avant son écran AMOLED de 6,67 pouces en définition 1,5K avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Cette dalle lumineuse (jusqu’à 3 000 nits annoncés) compatible HDR10+ et Dolby Vision en fait un allié confortable pour le streaming et les réseaux sociaux.

Sous le capot, le MediaTek Dimensity 7300-Ultra associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage assure une fluidité adaptée aux usages quotidiens et aux jeux légers. Dans nos analyses de smartphones Redmi chez Clubic, nous soulignons régulièrement la cohérence de cette gamme : Xiaomi mise sur un équilibre entre écran, autonomie et photo plutôt que sur la puissance brute.

Côté photographie, le capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique constitue l’argument phare. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP et un module macro de 2 MP, tandis que la caméra frontale de 20 MP répond aux besoins en visioconférence et réseaux sociaux. La batterie de 5 110 mAh compatible charge rapide 45 W complète l’ensemble pour une autonomie capable de tenir une journée soutenue.