Avec RAT+ Ciné Séries, les jeunes cinéphiles et sériephiles ont enfin une solution abordable pour profiter des meilleures plateformes de streaming sans exploser leur budget. Cette offre, spécialement conçue pour les moins de 26 ans, permet d’accéder à un catalogue impressionnant de films, séries et créations originales. L’un des grands atouts de cet abonnement, c’est qu’il réunit plusieurs services incontournables en un seul paiement : CANAL+, les succès de Netflix (Standard avec pub), les séries cultes de HBO sur Max, les grands films et créations originales d’OCS, les exclusivités Apple TV+, sans oublier Paramount+ et CINÉ+ pour varier les plaisirs. Fini le casse-tête des multiples abonnements à gérer, tout est centralisé sur une seule facture CANAL+.

Seule ombre au tableau, cet abonnement est réservé aux moins de 26 ans, et il inclut Netflix avec publicité, ce qui peut être un point à considérer. Mais au vu du rapport qualité-prix imbattable, difficile de faire la fine bouche. Avec le retour des soirées détente entre amis et les sorties de grosses productions à venir en avril, c’est le moment parfait pour s’abonner et profiter du meilleur du streaming sans se ruiner.