La Senseo est l'un des machines à café les plus présentes dans les cuisines des particuliers ou dans les entreprises. Son avantage numéro 1 ? Un bon café, réalisé en quelques secondes et sans préparation. Compatible avec les dosettes de la marque, mais aussi des modèles conçus par d'autres distributeurs comme les grandes surfaces, c'est la manière la plus simple de se faire son petit café du matin, ou au milieu de l'après-midi.