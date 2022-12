Breaking Bad 3.0 : des barons de la drogue ont utilisé la plateforme Binance pour blanchir de l'argent

Les enquêteurs ont, par ailleurs, pu continuer leurs investigations, et tomber sur un autre compte prolongeant les opérations de Carlos Fong Echavarria, et dont l'auteur a été identifié grâce à Binance.

En 2021, ce second compte a effectué au total 146 achats de cryptomonnaies, représentant près de 42 millions de dollars, et a posé 117 ordres de vente, pour 38 millions de dollars. 16 millions de dollars seraient des revenus issus de la drogue, la DEA n'ayant pas détaillé l'origine des autres fonds.

Selon Matthew Pric, le directeur des investigations pour Binance interviewé par Forbes, cette affaire montre l'intérêt accru des cartels pour les cryptomonnaies, qui n'utilisaient auparavant ces services que pour des transactions de quelques dizaines de milliers de dollars. « Il s'agit en fait d'un exemple où la transparence des transactions dans la blockchain joue contre les acteurs criminels » a-t-il ajouté.

Pour autant, les cartels préfèrent encore de très loin l'argent liquide pour préserver les bénéfices de leurs transactions. « À plus grande échelle [le blanchiment de crypto] est encore complètement éclipsé par l'argent liquide et d'autres moyens, simplement à cause du volume d'argent impliqué » plaide Matthew Price.