Face aux géants américains du stockage en ligne, Google, Microsoft et Dropbox en tête, la souveraineté est, plus que jamais, un enjeu crucial. Lancé en 2024, le service français Drime Cloud a de l’ambition : réunir le stockage, le partage, l’édition de documents et bien d’autres fonctionnalités utiles au sein d’un espace sécurisé, hébergé en Europe. Mérite-t-il sa place parmi les meilleurs stockages cloud de 2026 ? Nous vous partageons notre analyse dans cet article.
Difficile, de nos jours, de se faire une place sur le marché hyper-concurrentiel du stockage en ligne… Si certains, comme Proton ou Tresorit, misent sur le chiffrement de bout en bout et le zero-knowledge, d’autres, comme Infomaniak, mettent en avant leur éthique et leurs valeurs éco-responsables. Drime Cloud, quant à lui, mise sur le tout-en-un et son origine française pour se démarquer.
- 20 Go gratuits sans carte
- Partage avec liens et autorisations
- Outils documentaires réunis au stockage
- Compte requis pour chaque application
- Hors connexion limité à certains fichiers
- 20 Go gratuits sans carte
- Partage avec liens et autorisations
- Outils documentaires réunis au stockage
- Compte requis pour chaque application
- Hors connexion limité à certains fichiers
Prise en main, fonctionnalités, infrastructure, sécurité, synchronisation, sauvegarde… Retrouvez notre protocole de test détaillé pour les services de stockage en ligne.
Présentation de Drime
Fondé en 2024 par Tibalt Jarre et Lucas Mageux, Drime a été bâti autour de trois axes : la simplicité, la sécurité et la souveraineté. Ce service a, en septembre 2026, bénéficié d’une refonte conséquente et ouvert un tout nouveau chapitre, placé sous le signe de « la fiabilité, la confidentialité et la sécurité ».
Développé en France, à Évian-les-Bains, Drime a été pensé comme une alternative à Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud d’Apple et consorts. Ce service sécurisé grâce au protocole AES-256 se dit conforme « par défaut » au RGPD.
Plateformes et applications mobiles
On peut accéder à la plateforme Drime depuis un navigateur mais aussi :
- Via une application de bureau, pour Windows et macOS ;
- Via une application mobile, en version iOS et Android.
Ces différentes applications sont dotées d’interfaces modernes et intuitives, traduites en 10 langues. Les utilisateurs avancés peuvent aussi passer par Rclone ou une API.
Sur mobile, on peut notamment personnaliser sa page de démarrage, en choisissant ou réorganisant les catégories. Les utilisateurs trouveront également de nombreuses options : sauvegarde automatique des photos et vidéos, scanner de documents (avec option OCR), accès hors ligne, prévisualisation de fichiers, édition de documents, partage sécurisé mais aussi coffre-fort et signature électronique.
Y a-t-il une offre gratuite chez Drime ?
Comme beaucoup de concurrents, Drime dispose d’une offre gratuite. Il fait partie des plus généreux, avec 20 Go disponibles, contre 15 Go pour Infomaniak kDrive ou encore 5 Go pour Proton Drive.
Drime assure que sa formule gratuite permet aux utilisateurs de tester « toutes les fonctionnalités principales ». La synchronisation, la sauvegarde automatique, le chiffrement AES-256, la double authentification et le coffre-fort sont, en effet, inclus dans chaque forfait. Les limites portent principalement sur la collaboration : on compte 1 seul espace de travail, 2 collaborateurs maximum, 3 demandes de signatures par mois et il n’est pas possible de personnaliser les rôles.
Les fonctionnalités de Drime
Stockage cloud
Drime Cloud prend en charge une grande variété de types de fichiers mais seuls certains formats peuvent être prévisualisés : PDF, documents Microsoft Office, TXT, images (JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF), vidéos (MP4, MOV, AVI, MKV), audio (MP3, WAV, AAC) et archives (ZIP, RAR).
L’interface du stockage, fluide et intuitive, rappelle un peu celle de Google Drive avec sa barre de recherche et sa liste des fichiers téléversés, à trier par type, extension, auteur ou date. L’ouverture des fichiers est rapide et la recherche efficace, même si elle ne porte que sur le titre des documents et non sur le texte intégral.
L’outil est globalement bien pensé et organisé : des raccourcis sont disponibles (téléverser, créer, signer, modifier le PDF) et il est possible de repérer d’éventuels doublons dans un seul dossier ou tout le drive, via les paramètres : cette fonction aurait cependant gagné à être mise en avant.
Une colonne donne accès à l’essentiel : fichiers, partages, photos, récents, favoris et corbeille. On peut notamment épingler des dossiers dans une colonne « Quick Access ».
Coffre-fort
Le coffre-fort est le seul espace chiffré de bout en bout sur Drime Cloud. On est cependant loin de la protection proposée par son concurrent Proton, qui étend ce chiffrement à tous les documents.
Pour créer son Vault, il suffit de créer un mot de passe, qui ne sera pas connu de la société ni stocké sur ses serveurs. Les fichiers sont, par la suite, chiffrés avant l'envoi et Drime n’a aucun moyen de déchiffrer ces données. Contrairement à d’autres, ce chiffrement de bout en bout est accessible gratuitement.
Outils de productivité
De plus en plus de concurrents ont suivi l’exemple de Google et intégré des suites bureautiques à leurs clouds. À l'instar de kDrive, Drime héberge sa propre instance d’OnlyOffice : cette intégration permet d’éditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations compatibles avec le format Microsoft. La co-édition en temps réel est possible.
On peut aussi retoucher des images, couper des vidéos, ajuster de l’audio et surtout, remplir, modifier, annoter et fusionner des PDF, sans multiplier les outils et les exports.
Drime propose également des tableaux blancs, permettant de créer des cartes mentales, avec de nombreux modèles disponibles. On trouve aussi Pages, un outil de notes proche de Notion : il est possible de créer des tableaux, des grilles de données, des bases de données et d'y insérer des fichiers issus du cloud. Les pages peuvent être privées, modifiées en temps réel à plusieurs mains ou partagées en lecture seule.
Les équipes disposent d’un tableau d’administration complet : répartition du stockage, gestion des membres et des rôles, journal d’activité, historique des fichiers, et plus encore. Des politiques d’alerte peuvent notamment être configurées avec différents niveaux de gravité (logiciel malveillant, contenu sensible, rançongiciel…).
Signature électronique
Drime propose deux niveaux de signatures : la signature simple, avec horodatage infalsifiable et certificat d’audit, et la signature avancée avec un code à usage unique par SMS ou email, une signature liée au document exact et un certificat nominatif par signataire. Le nombre de signatures est limité à 3 pour le plan gratuit et l’offre Starter.
IA
Drime Cloud propose également une IA qui permet de corriger ou d’améliorer les contenus. Malheureusement, impossible de savoir quel modèle est derrière : nous avons interrogé l’équipe mais n’avons, à ce jour, pas obtenu de retour. Maigre consolation, la société indique sur son site qu’elle n’entraîne pas cette IA avec les données de ses utilisateurs.
Partage et collaboration avec Drime
Le partage est l’une des fonctionnalités phares de Drime. Il est possible d’envoyer des fichiers ou des dossiers via un simple lien, un QR code ou un email. Les liens peuvent être modifiés à n’importe quel moment et on accède à de nombreuses options utiles : verrouillage par mot de passe, date d’expiration, gestion des permissions…
Sur Drime, il est possible de collaborer sur un document mais aussi au sein d’un espace de travail, sans latence perceptible. Les fonctionnalités sont, ici, classiques : édition des documents en temps réel, mentions, commentaires. On peut passer d’un espace personnel à un espace d’équipe en un clic. Chaque équipe dispose de son propre espace avec des rôles (lecteur, éditeur, propriétaire), définissables par espace, dossier ou fichier. Les externes peuvent consulter et commenter les documents via des liens sécurisés sans avoir à créer de compte.
Une bonne idée : la section « Envoyer et suivre », qui permet de suivre des fichiers et d’obtenir des statistiques sur les pages vues par les destinataires, le taux de complétion ou le nombre de téléchargements réalisés.
Sauvegarde et synchronisation chez Drime
La vitesse du cloud Drime est correcte, mais sans plus. Il nous a fallu 1,26 min pour uploader un fichier de 1,5 Go. À titre de comparaison, le téléversement du même fichier a pris 0,59 min sur Proton Drive, 1,09 min sur kDrive, 1,11 min sur Google Drive, et 1,54 min sur pCloud.
Drime permet aux utilisateurs de faire des sauvegardes de données chiffrées en transit et au repos, sur smartphone et ordinateur. Lors de la première connexion à l’app, on choisit l’emplacement du dossier Drime et les dossiers à synchroniser (ce réglage est modifiable par la suite). Chaque fichier peut rester dans le cloud tout en restant visible sur l’appareil ou être stocké localement et accessible hors ligne.
Côté fonctionnalités, on peut exclure certains dossiers par motifs, activer un avertissement avant les suppressions de masse et planifier les synchronisations.
Les offres et tarifs Drime
Si Drime frappe fort avec ses 20 Go gratuits, le reste de l’offre est tout aussi compétitif. Voici les tarifs des 4 formules premium, en tarification annuelle :
- L’offre Starter au prix de 2,39 €/mois inclut 500 Go de stockage, 5 membres et espaces de travail et un historique de fichiers de 30 jours ;
- L’offre Essentials à 4,40 €/mois inclut 2 To de stockage, 15 membres et espaces de travail et un historique de fichiers de 90 jours ;
- L'offre Professional à 8,79 €/mois inclut 3 To de stockage, 25 membres et espaces de travail et un historique de fichiers de 120 jours ;
- L'offre Avancé à 15,99 €/mois inclut 6 To de stockage, 100 membres et espaces de travail et des demandes de signature illimitées.
Les tarifs du service sont donc dans la fourchette basse du marché. Pour comparaison, Google propose 2 To et l’accès à la suite Workspace pour 9,99 €/mois. Pour le même prix, on accède à 500 Go ainsi qu’aux outils VPN, Mail, Calendar et Pass chez Proton. Infomaniak, quant à lui, est moins cher avec 3 To sur kDrive pour 4,99 €/mois.
Pour aller plus loin et situer Drime par rapport à Dropbox, OneDrive, iCloud ou encore pCloud, vous pouvez jeter un œil à notre comparatif des meilleures solutions de stockage en ligne.
Sécurité et confidentialité des données chez Drime
L’un des arguments majeurs de Drime face aux GAFAM est l’hébergement des données en Europe. Sur ce point, le service n’indique pas explicitement dans quels pays sont stockés les fichiers. Certaines pages commerciales datant de 2025 évoquent toutefois Paris et Amsterdam.
Les mentions légales indiquent que les applications sont hébergées chez le français OVH. Elles précisent aussi que les fichiers sont stockés « en Europe »… chez la société américaine Cloudflare. Les données des utilisateurs ne sont donc pas à l’abri du Cloud Act américain, ce qui peut être problématique pour les utilisateurs qui travaillent sur des projets sensibles.
Côté sécurité et protection des données, les centres de données utilisés sont certifiés ISO 27 001. Drime propose également :
- Un chiffrement AES-256 au repos (et côté serveur hors Coffre-fort) et SSL/TLS en transit ;
- Une authentification 2FA (avec clés d’accès) ;
- Un bouclier anti-DDoS ;
- Un coffre (Vault) avec un chiffrement de bout en bout de type zero-knowledge.
Si elle manque de transparence sur la localisation de ses serveurs, la plateforme Drime tient tout de même à montrer patte blanche sur d’autres aspects : il n’y a ni publicité, ni profilage. La société affirme également sur son site que son code est audité, mais là aussi, impossible de savoir quel cabinet a été mandaté, malgré nos demandes à l’équipe. Nous n’avons, de plus, trouvé aucun rapport public.
Assistance et support utilisateur
L’assistance de Drime n’est pas joignable par téléphone et seule l’équipe commerciale est joignable par mail, ce qui est bien dommage. Il est toutefois possible de parler à l’équipe en envoyant un ticket via son espace de stockage.
Nous avons tenté de contacter l’équipe commerciale pour poser quelques questions via le formulaire du site mais n’avons eu aucun retour. Nous avons également tenté de contacter le support via les tickets de notre compte au sujet d’un bug rencontré sur le tableau blanc : nous avons reçu une réponse le jour suivant et le problème, connu de l’équipe, a été résolu quelques heures plus tard.
Le centre d’aide n'existe, hélas, qu'en anglais. Drime a aussi prévu une page d'état de ses serveurs, une feuille de route publique et des échanges via les plateformes sociales, X, LinkedIn, Reddit et Discord.
Lors de l’écriture de cet avis, le service avait la note de 4,2/5 sur 139 avis sur Trustpilot, de 3,9 sur 21 avis sur l’App Store et de 3,4/5 sur 242 avis sur le Google Play Store. Les utilisateurs soulignent le potentiel de la plateforme et saluent son intuitivité, malgré quelques lenteurs concernant la lecture des médias. On note que, sur ces plateformes, l’équipe prend le temps de répondre aux avis négatifs.
Drime est-il fait pour vous ?
Vous apprécierez Drime Cloud si…
- Vous recherchez une alternative européenne tout-en-un à Google Drive, Dropbox ou OneDrive ;
- Vous avez besoin d’un coffre-fort chiffré de bout en bout et « zero-knowledge », accessible gratuitement ;
- Vous recherchez un excellent contrôle sur vos liens de partage (mot de passe, expiration).
Drime Cloud n’est pas fait pour vous si…
- Vous souhaitez investir dans une offre à vie ;
- Vous recherchez une souveraineté totale : les fichiers sont stockés chez Cloudflare, société américaine soumise au Cloud Act ;
- Vous recherchez un service qui a déjà une belle longévité (Drime a été lancé en 2024) ;
- Vous avez besoin d’un stockage cloud entièrement chiffré de bout en bout.
Verdict : faut-il craquer pour Drime ?
Drime est une solution de stockage jeune mais convaincante : la promesse du tout-en-un est amplement tenue. Cette plateforme cloud conviendra parfaitement à un usage personnel ou bien aux besoins d’un freelance ou d’une PME qui souhaite tout réunir au même endroit.
En revanche, le bât blesse du côté de la souveraineté : les fichiers sont, certes, stockés en Europe, mais chez Cloudflare, qui est soumis au Cloud Act. On aurait aussi apprécié plus de transparence : la localisation exacte des serveurs n’est pas précisée et aucun audit public n’est disponible.
Si vous recherchez une solution moderne et riche en fonctionnalités, foncez. Mais si vous exigez une souveraineté totale, passez votre chemin.
- moodOui
- storageà partir de 2,39 €/mois
- uploadDans les limites du forfait (jusqu'à 6 To)
- home_pinServeurs en Europe
Drime est un service de stockage cloud et un espace de travail collaboratif géré par DRIME SAS. Il rassemble le stockage, le partage et l’organisation de fichiers avec une suite documentaire, des notes, l’édition PDF, des commentaires sur les médias et des demandes de signature électronique. Le service vise ainsi à réunir gestion des fichiers et travail documentaire dans un même environnement.
- 20 Go gratuits sans carte
- Partage avec liens et autorisations
- Outils documentaires réunis au stockage
- Compte requis pour chaque application
- Hors connexion limité à certains fichiers
- Stockage gratuit plafonné à 20 Go
Nos comparatifs sur les solutions de stockage cloud :
Nos autres avis sur les services de stockage en ligne :
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