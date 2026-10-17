Drime Cloud prend en charge une grande variété de types de fichiers mais seuls certains formats peuvent être prévisualisés : PDF, documents Microsoft Office, TXT, images (JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF), vidéos (MP4, MOV, AVI, MKV), audio (MP3, WAV, AAC) et archives (ZIP, RAR).

L’interface du stockage, fluide et intuitive, rappelle un peu celle de Google Drive avec sa barre de recherche et sa liste des fichiers téléversés, à trier par type, extension, auteur ou date. L’ouverture des fichiers est rapide et la recherche efficace, même si elle ne porte que sur le titre des documents et non sur le texte intégral.