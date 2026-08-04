Comme Internxt Antivirus et Internxt VPN, Internxt Cleaner n’est pas un logiciel indépendant. Le module se trouve dans les paramètres du client Internxt Drive, aux côtés des options de synchronisation, de sauvegarde et de compte. Une fois le bon menu repéré, il suffit de lancer une analyse pour obtenir une estimation de l’espace susceptible d’être libéré.

Le nettoyeur répartit les éléments détectés dans plusieurs catégories. Sur Windows, on retrouve les caches d’applications, les fichiers journaux, le stockage web et le cache web, ainsi qu’une rubrique consacrée aux données propres au système. Toutes sont cochées par défaut.