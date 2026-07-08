Internxt VPN s’inscrit donc dans cette suite comme un module de confidentialité en plus, davantage pensé comme un bonus d’écosystème que comme un VPN autonome. L’extension peut dépanner pour masquer rapidement son adresse IP dans Chrome ou Firefox, mais elle n’a pas vocation à remplacer un client complet, capable de protéger tout le trafic de l’ordinateur.

Côté garanties, le fournisseur joue explicitement la carte de l’alternative européenne aux grands services cloud états-uniens, sur fond de chiffrement de bout en bout, de stockage zero-knowledge et de conformité au RGPD. Le VPN revendique aussi une politique no-log, mais sans entrer très loin dans les détails. Internxt communique peu sur les protocoles utilisés, l’infrastructure ou d’éventuels audits dédiés à ce service précis, autant d’éléments nécessaires pour évaluer concrètement son niveau de protection.

Dernier élément à garder en tête : Internxt VPN a été cité début 2025 dans une campagne visant plusieurs extensions Chrome compromises. L’entreprise n’a pas publié de mise au point officielle dédiée, mais avait contesté sur Reddit avoir été touchée, tout en indiquant avoir mis en ligne une nouvelle version par précaution.

