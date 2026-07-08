Internxt VPN promet de masquer votre adresse IP et de chiffrer votre navigation, mais il ne joue pas dans la même catégorie que les grands VPN du marché. Ici, pas de client complet pour protéger tout le trafic de l’ordinateur : le service prend la forme d’une extension de navigateur, intégrée à la suite cloud privée d’Internxt.
Qu’est-ce qu'Internxt VPN ?
Internxt VPN s’inscrit donc dans cette suite comme un module de confidentialité en plus, davantage pensé comme un bonus d’écosystème que comme un VPN autonome. L’extension peut dépanner pour masquer rapidement son adresse IP dans Chrome ou Firefox, mais elle n’a pas vocation à remplacer un client complet, capable de protéger tout le trafic de l’ordinateur.
Côté garanties, le fournisseur joue explicitement la carte de l’alternative européenne aux grands services cloud états-uniens, sur fond de chiffrement de bout en bout, de stockage zero-knowledge et de conformité au RGPD. Le VPN revendique aussi une politique no-log, mais sans entrer très loin dans les détails. Internxt communique peu sur les protocoles utilisés, l’infrastructure ou d’éventuels audits dédiés à ce service précis, autant d’éléments nécessaires pour évaluer concrètement son niveau de protection.
Dernier élément à garder en tête : Internxt VPN a été cité début 2025 dans une campagne visant plusieurs extensions Chrome compromises. L’entreprise n’a pas publié de mise au point officielle dédiée, mais avait contesté sur Reddit avoir été touchée, tout en indiquant avoir mis en ligne une nouvelle version par précaution.
L’infrastructure d’Internxt VPN
Côté réseau, Internxt VPN est très limité. Le fournisseur ne communique pas de nombre précis de serveurs et se contente d’indiquer les pays accessibles selon l’offre choisie.
La France est disponible pour tout le monde, sans même créer de compte. Pour changer de localisation, il faut en revanche passer par un abonnement. Le palier intermédiaire inclut l’Allemagne et la Pologne, tandis que l’offre la plus complète débloque aussi le Canada et le Royaume-Uni.
Au total, Internxt VPN couvre donc cinq pays au maximum. C’est suffisant pour un usage ponctuel dans le navigateur, mais trop court pour rivaliser avec les VPN spécialisés, qui misent généralement sur un réseau beaucoup plus vaste et davantage de choix géographiques.
Internxt VPN est-il gratuit ?
Internxt VPN propose bien une version gratuite, utilisable sans compte, mais elle se limite à un serveur situé en France. Comme VPN gratuit, le service sert donc surtout à tester l’extension ou à protéger occasionnellement sa navigation web. Pour disposer d’un choix de pays, même réduit, il faut passer à une offre payante.
Quels sont les prix pratiqués par Internxt VPN ?
Internxt VPN n’est pas vendu séparément. Il est inclus dans les offres Internxt, qui regroupent d’abord les services cloud de l’éditeur : stockage chiffré, sauvegarde de l’ordinateur, antivirus, partage sécurisé de fichiers et quelques outils annexes selon l’abonnement souscrit.
Les trois formules annuelles sont commercialisées à partir de :
- Essential : 1,99 €/mois HT pendant un an, soit 2,40 €/mois TTC (facturé mensuellement). La formule inclut 1 To de stockage chiffré, le VPN chiffré, l’antivirus, la sauvegarde de l’ordinateur, le partage de fichiers protégé par mot de passe et l’authentification à deux facteurs. Le VPN reste limité à la France.
- Premium : 3,99 €/mois HT pendant un an, soit 4,80 €/mois TTC (facturé mensuellement). Elle passe à 3 To de stockage et ajoute les fonctions d’invitation, de partage et de collaboration, la gestion des versions de fichiers, Cleaner et Meet. Pour le VPN, elle donne accès à la France, l’Allemagne et la Pologne.
- Ultimate : 5,99 €/mois HT pendant un an, soit 7,20 €/mois TTC (facturé mensuellement). L’offre monte à 5 To de stockage et ajoute le support CLI et WebDAV, le support NAS et Rclone, ainsi que Mail et Photos annoncés comme à venir. Côté VPN, elle ouvre l’accès aux cinq pays disponibles : France, Allemagne, Pologne, Canada et Royaume-Uni.
Internxt propose aussi des plans à vie. Prudence : sur un service numérique, payer une fois pour toujours n’est pas forcément un pari gagnant. L’offre peut évoluer, les besoins aussi, et le service peut perdre en intérêt (ou disparaître) avec le temps.
Télécharger et installer Internxt VPN
Pour installer Internxt VPN, il faut récupérer l’extension sur le Chrome Web Store ou le catalogue d’extensions de Firefox, puis l’ajouter au navigateur. Une fois l’extension ouverte depuis la barre d’outils, il suffit de lancer la connexion.
Interface et fonctionnalités d’Internxt VPN
Organisation du client VPN et prise en main
L’interface d’Internxt VPN va au plus simple. Une fenêtre, un bouton d’activation, une liste de pays et l’adresse IP affichée une fois la connexion établie. Sans compte, seule la France apparaît comme localisation utilisable ; les autres pays restent verrouillés derrière les formules Premium et Ultimate.
À l’usage, l’extension répond correctement. Les connexions se lancent sans difficulté particulière, mais le changement de pays manque de souplesse : lorsqu’on modifie sa localisation, le VPN se déconnecte automatiquement. Il faut donc relancer la connexion à la main, ce qui grippe un peu l’enchaînement.
Pour le reste, Internxt VPN ne cherche pas à multiplier les options. Pas de réglages visibles, pas de liste d’exclusion par site, pas de choix de protocole, pas d’option de reconnexion automatique. Lors de nos essais, les mêmes adresses IP revenaient aussi régulièrement, signe probable d’un pool de serveurs assez restreint. Plusieurs sites ont d’ailleurs bloqué l’accès, ce qui laisse penser que certaines IP fournies par Internxt sont déjà mal notées ou associées à du trafic de proxy/VPN. Rien d’étonnant considérant la taille du réseau, mais cela peut vite devenir gênant à l’usage.
Protocole et chiffrement
Internxt met beaucoup en avant le chiffrement de son écosystème, notamment la cryptographie post-quantique Kyber 512 pour Internxt Drive et son modèle zero-knowledge. Mais ces garanties concernent d’abord le stockage cloud.
Pour le VPN, le discours reste plus vague. Comme Internxt VPN prend la forme d’une extension de navigateur, il ne faut pas forcément s’attendre aux protocoles d’un client VPN complet, comme WireGuard ou OpenVPN. En revanche, l’éditeur ne précise pas clairement la technologie utilisée pour faire transiter et chiffrer le trafic web. Difficile, dans ces conditions, d’évaluer finement le niveau de protection réel de l’extension.
Support technique
Le support technique d’Internxt passe par un centre d’aide, un chat en direct et une adresse mail dédiée (hello@internxt.com), en anglais, en espagnol et en russe. L’éditeur indique répondre généralement en quelques heures, selon la complexité de la demande. Dans les faits, notre question technique envoyée via le chat est restée sans réponse après 24 heures, sans confirmation par mail.
Internxt VPN : tests de vitesse
Pour la rédaction de cet avis, nos tests de vitesse ont été menés sur un MacBook Air (M1, 2020), équipé d’une connexion fibrée et filaire (débit descendant annoncé : 1 Gb/s ; débit ascendant annoncé : 800 Mb/s).
Afin d’obtenir des résultats aussi neutres que possible, nous avons effectué des relevés sur le site nPerf, trois fois par jour (9h, 13h, 18h) pendant trois jours, sans et avec VPN. Pour les mesures avec VPN, nous avons choisi de tester l’ensemble des localisations couvertes par Internxt VPN, soit la France, la Pologne, l’Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni.
*Rappelons que le PING permet de mesurer (en millisecondes) le temps réalisé par des paquets de données pour faire l'aller-retour entre un terminal et le réseau Internet. Plus il est faible, plus la connexion réseau est bonne. Concernant les débits descendants (download ; donnés en Mb/s) et ascendants (upload ; données en Mb/s), plus ils sont élevés, plus la connexion internet est rapide.
Les tests de vitesse confirment une perte nette de débit dès que l’extension est activée. Sur notre connexion de référence, mesurée à 921 Mb/s en téléchargement et 781 Mb/s en envoi sans VPN, Internxt VPN plafonne autour de 180 à 210 Mb/s en download selon les pays testés. Même constat en Wi-Fi, avec des résultats proches : la limite semble donc venir du service plutôt que de la connexion locale.
Ce bridage n’empêche pas les usages courants. Avec plus de 180 Mb/s en téléchargement sur tous les serveurs testés, l’extension reste largement suffisante pour naviguer, regarder des vidéos en streaming, travailler dans des services web ou télécharger ponctuellement depuis le navigateur. On perd beaucoup par rapport à une fibre rapide, mais on ne tombe pas sur des débits inconfortables.
Les résultats sont assez homogènes en Europe. France, Allemagne, Pologne et Royaume-Uni restent dans une fourchette proche, avec une latence correcte, de 10,7 ms en France à 34 ms en Pologne. Le Canada décroche davantage : le ping monte à 94,2 ms et l’upload chute à 62,6 Mb/s. Rien de bloquant pour consulter des sites, mais moins confortable pour les usages interactifs ou l’envoi de gros fichiers.
Internxt VPN : tests de sécurité
Fuites DNS, WebRTC et IPv6
Nous avons vérifié l’absence de fuites DNS, IPv6 et WebRTC avec BrowserLeaks.com, en parallèle de nos tests de vitesse. Sur l’adresse IP visible et les résolveurs DNS, Internxt VPN se comporte correctement : la localisation affichée correspond bien au pays sélectionné, et les DNS passent par des serveurs cohérents avec cette connexion.
Le résultat est moins bon côté WebRTC. Lors de nos essais, le test a systématiquement fait apparaître l’adresse IP publique réelle, y compris lorsque l’extension était connectée à un autre pays. Ce n’est pas totalement surprenant pour une extension VPN limitée au navigateur, mais cela confirme qu’Internxt ne protège pas tous les canaux d’exposition possibles. Pour éviter ce type de fuite, il faudra désactiver WebRTC dans le navigateur ou passer par un client VPN complet.
Juridiction, politique de confidentialité et audits
Internxt est basé en Espagne, donc dans l’Union européenne. C’est un bon point pour un service qui se présente comme une alternative européenne aux grands acteurs états-uniens : le fournisseur relève du RGPD, avec les droits et obligations qui vont avec en matière de traitement des données personnelles.
Sur le plan du renseignement, le tableau est un peu moins tranché. L’Espagne fait partie des Fourteen Eyes, alliance élargie de coopération internationale. Le cadre européen reste important pour la protection des données, mais Internxt n’échappe pas pour autant à toute logique d’échange entre autorités.
Concernant son VPN, Internxt revendique une politique no-log et affirme ne pas conserver l’historique de navigation ni les journaux de connexion. La promesse est explicite, mais elle reste peu étayée publiquement. Les audits mis en avant par l’entreprise portent sur son écosystème logiciel, notamment ses applications web, mobile et desktop, sans rapport no-log dédié au VPN.
Même prudence au sujet du précédent lié aux extensions Chrome compromises. À l’époque, Internxt avait contesté sur Reddit avoir été touché et dit avoir publié une nouvelle version de son VPN par précaution. L’incident ne condamne évidemment pas l’extension actuelle, mais il renforce le besoin de preuves techniques plus solides autour d’un service qui repose largement sur la confiance.
Internxt VPN pour le streaming (Netflix, Disney+, HBO)
Pas de miracle côté streaming avec Internxt VPN. Netflix, Disney+, HBO Max, BBC iPlayer et Prime Video ont détecté l’extension, ou renvoyé une région incohérente, lors de nos essais. Résultat : même pour regarder ses contenus habituels en gardant le VPN activé pour des raisons de confidentialité, l’expérience tourne vite court.
Internxt VPN pour le torrent
Internxt VPN n’est pas non plus adapté au P2P : l’extension ne couvre que le trafic du navigateur, pas les clients de téléchargement installés sur l’ordinateur.
Les autres fonctionnalités d’Internxt VPN
Internxt VPN ne propose pas de fonctions additionnelles particulières. Pas de bloqueur de publicités, pas de protection anti-malware, pas de serveurs spécialisés ni d’IP dédiée : l’extension se limite à masquer l’adresse IP et à chiffrer la navigation dans le navigateur.
L’avis de la rédaction
Internxt VPN est à prendre pour ce qu’il est : un bonus intégré à une suite cloud privée. Pour masquer rapidement son adresse IP dans Chrome ou Firefox, ou sécuriser une session web ponctuelle depuis un réseau inconnu, l’extension fait le travail. L’interface est simple, les débits restent confortables, et l’ensemble peut convenir aux personnes qui utilisent déjà Internxt Drive ou les autres outils de l’éditeur.
Pour aller plus loin, en revanche, les concessions sont nombreuses. Le réseau ne couvre que cinq pays, les réglages sont inexistants, WebRTC expose l’adresse IP réelle, le streaming est mal géré, le P2P est hors sujet et la documentation technique est encore trop légère sur les protocoles, le chiffrement et la politique no-log.
Internxt VPN peut donc dépanner dans le navigateur, mais il ne remplace pas un client VPN complet. Ce n’est pas non plus l’extension à choisir en priorité si l’on cherche un VPN gratuit pour Chrome ou Firefox. En prime d’un abonnement Internxt, pourquoi pas ; comme argument pour souscrire à la suite, il manque encore trop de fonctions, de choix et de transparence technique.
Internxt VPN fonctionne pour masquer rapidement son IP dans le navigateur et conserve des débits confortables, mais elle accumule trop de limites pour être recommandée comme vrai VPN : réseau très réduit, réglages inexistants, fuites WebRTC, IP parfois bloquées, streaming mal géré, support client peu réactif et manque de transparence technique. Comme bonus dans la suite Internxt, elle peut dépanner. Comme argument d’abonnement ou VPN autonome, elle ne va pas assez loin.
- Interface très simple
- Version gratuite sans compte
- Débits confortables
- IP et DNS cohérents lors des tests classiques
- Intégration logique à la suite Internxt
- Cadre européen et RGPD
- Réseau limité à cinq pays
- Réglages inexistants
- Fuite WebRTC
- Adresses IP parfois bloquées
- Streaming mal géré
- Pas adapté au P2P
- Documentation technique trop légère sur le VPN
- Support client peu réactif