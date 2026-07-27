On ne fera pas durer le suspense : Internxt Antivirus ne propose pas de protection en temps réel. Ici, pas de surveillance continue du système ; il faut déclencher soi-même une analyse générale ou ciblée.

Internxt ne le présente pourtant pas comme un simple scanner. Sur son site, l’éditeur promet une protection avancée contre les malwares, le phishing et les ransomwares, et évoque même une protection complète de l’appareil et des fichiers. Des formules qui cadrent mal avec un module limité aux analyses manuelles et à la suppression des menaces détectées. Aucun outil consacré au phishing ou à la surveillance des ransomwares n’apparaît dans l’application.

Le scanner repose sur ClamAV, un moteur antimalware open source maintenu par Cisco Talos et surtout pensé pour être intégré à d’autres logiciels, serveurs ou passerelles de messagerie. ClamAV ne se présente d’ailleurs pas comme une suite de sécurité complète, mais comme un outil d’analyse de fichiers que les éditeurs peuvent intégrer à leurs propres produits.

Difficile toutefois d’en apprécier l’efficacité réelle. Ni Internxt Antivirus ni ClamAV ne disposent de résultats récents chez AV-TEST ou AV-Comparatives. Les rares évaluations directes du moteur remontent à 2015, bien trop anciennes pour juger sérieusement ses performances aujourd’hui. Nos essais permettent donc surtout d’évaluer le fonctionnement de son intégration, pas d’en déduire un taux de détection global.