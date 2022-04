Avis Prixtel : que faut-il savoir avant de souscrire un forfait Prixtel ?

Le catalogue de Prixtel tourne autour de trois forfaits mobiles : « Le petit », « Le grand » et « Le géant » dont les principales différences concernent l’enveloppe de données mobiles et les destinations d’appel à l’international. Sans oublier le réseau proposé : seulement en 4G ou avec l’option 5G.

Le forfait mobile le plus abordable de l’offre Prixtel est « Le petit ». Cet abonnement 4G/4G+ sans engagement propose une enveloppe de data jusqu’à 40 Go par mois, avec débit réduit au-delà. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France et depuis l’Union Européenne et les DOM. Pour la facturation, c’est assez simple : le forfait se compose de trois paliers de data.

En début de mois, le forfait démarre systématiquement sur la fourchette la moins chère. Ici : moins de 20 Go de data. Non bloqué, vous pouvez toutefois consommer selon vos besoins. En fin de mois, votre facture s’ajuste à votre utilisation d’Internet mobile, sans pour autant dépasser les 10 euros par mois (tarif appliqué la première année).

Le deuxième forfait mobile du catalogue Prixtel, « Le grand », fonctionne évidemment sur le même principe, en proposant une enveloppe de données mobiles plus large en 4G/4G+. Ainsi, le premier palier propose jusqu’à 80 Go de data, et les deux autres permettent d’étendre cette enveloppe jusqu’à 100 Go pour le second palier et jusqu’à 130 Go pour le troisième.

La dernière offre du catalogue de Prixtel, « Le géant », s’adresse plus spécifiquement aux grands consommateurs de données mobiles en 4G/4G+. Son premier palier propose une enveloppe confortable de 140 Go de data, que les deux autres permettent d’étendre jusqu’à 170 Go avec le second palier, et 200 Go avec le dernier.