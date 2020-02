Libratone sort son petit oiseau, la petite enceinte bluetooth bird, pour gazouiller en couple

© Libratone

Un design, mais pas uniquement

Chanter mieux à deux

Avec ces petits airs lointain de Nabaztag , ce produit est destiné à chanter de manière simple, avec un son pas trop étouffé.Enceinte gadget vue de loin, la Libratone Bird va pourtant piocher dans le savoir faire de la marque en termes de finitions. Principalement en plastique, toute sa base est néanmoins recouverte d'une matière tissée caractéristique de Libratone. Cette partie de l'enceinte est aimantée et lui permet d'être accroché sur un grand nombre de surfaces métalliques. L'ensemble mesure 56 mm de diamètre, par 84 mm de hauteur, pour un poids de 145 grammes.Et la Bird exploite jusqu'au bout son concept oiseau. L'allumage se fait en pivotant la petite tête, un tapotement sur le front permet de déclencher l'assistant vocal du téléphone (micros intégrés), tandis que la navigation et le contrôle du volume sont placés... sur sa queue.Sa puissance de 6W n'est pas immense, mais cela reste plutôt correcte pour un produit de cette taille. La Libratone Bird ne propose pas de multivoies, se basant sur un unique haut-parleur d'un peu moins de 40 mm de diamètre pour une réponse de 220 Hz - 13 kHz. Pour ne pas intégrer inutilement du codec HD, Libratone ne propose que du SBC.Toutefois, notons qu'il est possible de partager le signal sur une deuxième enceinte Bird.Avec une autonomie de 10 heures et une recharge en micro-USB, cette petite enceinte affiche un prix contenu : elle est disponible pour 70 euros, et existe en deux coloris, bleu ou rose.