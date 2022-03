Devialet Dione : l'expérience immersive tout-en-un dans une barre de son très haut de gamme

Presque classique, la Devialet Dione veut concilier la discrétion et la qualité sonore. Sur le premier point, la marque réussit clairement son pari, puisqu'elle développe un modèle de seulement 77 mm d'épaisseur (120 cm de large et 16,5 de profondeur), qui plus est d'un design angulaire assez sobre. Surtout, contrairement à ses enceintes connectées , d'un blanc immaculé, la Dione élimine tout type de réflexion lumineuse afin de ne pas déconcentrer l'utilisateur. Devialet opte donc pour une couleur sombre, avec utilisation de tissu et d'un capot en aluminium massif, anodisé en noir mat.