Bowers & Wilkins dévoile sa barre de son Panorama 3 : qualité sonore et immersion tout-en-un

Mais le gros atout du modèle est son inscription dans l'écosystème connecté et multiroom de B&W, via une application pour smartphone . Celle-ci permet à la Panorama 3 d'accéder à des services de streaming musicaux et de fonctionner avec d'autres enceintes connectées ou enceintes multiroom de la marque. Bien sûr, cette application permettra de contrôler la barre de son (volume, gestion des entrées, etc.).