IKEA partenaire d'un fabricant de synthés pour des haut-parleurs et de l'équipement de soirée

Teenage Engineering, l'atout qualité sonore d'IKEA

Un ensemble de produits un peu étrange

Source : The Verge

Malheureusement, les produits en question, qui comportent notamment des haut-parleurs et pas mal d'équipements destinés à la fête, sont uniquement destinés au marché américain. Mais l'on ne désespère pas de les voir arriver prochainement dans l'Hexagone.Le collectif suédois Teenage Engineering s'est fait connaître, notamment, avec son synthétiseur OP-1, devenu iconique. Ils ont également collaboré avec Panic - le studio ayant édité le jeu vidéo- pour créer une console portable, la Playdate , qui doit débarquer en magasin cette année.En somme, Teenage Engineering jouit d'une réputation de firme « cool » et IKEA en profite. Les deux entreprises ont conçu ensemble les enceintes de la gamme FREKVENS, à connecter en Bluetooth. Pensées pour la portabilité, vendues en coloris jaune/rouge et noir, elles dégagent une certaine allure.On peut aussi bien les brancher à une prise que les alimenter avec une batterie Braunit, vendue dans les boutiques IKEA. On peut également associer deux enceintes ou ajouter un caisson de basse (vendu 149 dollars) pour augmenter la puissance sonore. Le coût d'une enceinte : 69 dollars.Ce n'est pas tout : IKEA et Teenage Engineering ont aussi conçu de nombreux produits plus ou moins curieux et utiles.On retrouve ainsi, en vrac, un cajon (instrument de musique traditionnel péruvien), un appareil à spot lumineux, une veste imperméable, des tasses, une table, etc. Certains des produits, comme le spot lumineux et les enceintes, peuvent être reliés.Ces nouveaux produits sont disponibles aux USA jusqu'au 1er février dans les magasins IKEA. Pour une arrivée en Europe au printemps, peut-être ?