Creative dévoile un DAC USB, le Sound Blaster G3 à destination des consoles

Réservé aux audiophiles il y a encore quelques années, le DAC (Digital Analog Converter) permet d'améliorer sensiblement la qualité audio d'une source numérique en convertissant son signal en analogique. Avec son Sound Blaster G3, Creative veut diffuser cette bonne parole analogique aux joueurs consoles, et au gaming en général.Dans un boîtier de 32 grammes qui tient «», Creative intègre des composants suffisants pour «». Le Sound Blaster G3 est ainsi capable de fournir un son haute définition 24 bits à un maximum de 100 dB, tout en permettant jusqu'à 300 ohms d'impédance «» (et donc haut de gamme).Raccordable directement à une PS4 ou une Switch (la Xbox One n'est pas évoquée dans le communiqué de Creative), le DAC fonctionne en. Même chose pour Mac et PC, il suffit de brancher le dispositif pour le faire fonctionner aussitôt. Sur ordinateur, ce dernier pourra par ailleurs gérer une diffusion 7.1 surround, tout en supportant l'outil Sound BlasterX Accoustic proposé par Creative.Le Sound Blaster G3 est également doté d'une fonctionnalité permettant d'améliorer la qualité des échanges vocaux en jeu (GameVoice Mix). Creative indique que le volume de ces échanges et de l'audio du jeu lancé, peut être réglé à l'aide d'une petite molette présente sur le flanc droit du DAC. La marque indique enfin qu'un égaliseur est disponible et que plusieurs profils pré-réglés sont inclus pour certains titres en particulier, commeou encoreLe DAC de Creative est conçu pour se raccorder en USB-C, mais un adaptateur USB-A est fourni apprend-on. Il est d'ores et déjà disponible aux Etats-Unis, à un prix relativement raisonnable : 59 dollars.