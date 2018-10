Surface Headphones : le premier casque Bluetooth signé Microsoft !

Un casque Surface Headphones chez Microsoft

Après les tablettes et les ordinateurs, la gamme Surface de chez Microsoft vise un tout nouveau marché, plutôt inattendu d'ailleurs, à savoir celui des casques audio. En effet, le géant américain vient tout juste d'officialiser son, un casque sans-fil Bluetooth à réduction active de bruit, bien décidé à en découdre avec les Beats, Bose et consorts.Un casque Surface Headphones développé en toute discrétion par Microsoft, puisqu'aucune information n'avait filtré jusqu'à aujourd'hui, une sacrée prouesse à l'heure des leaks en tout genre. Évidemment, côté look, le casque Surface Headphones reprend l'esthétique de la gamme Surface, avec un design très épuré, et un coloris gris clair très caractéristique.Côté connectiques, le casque Surface Headphone se pare d'une prise jack 3,5 mm, mais aussi d'un port USB Type-C pour la recharge. À ce sujet, Microsoft promet une autonomie d'environ 15 heures.Sur l'écouteur gauche, on retrouvera la possibilité d'ajuster très simplement le niveau de réduction du bruit via une petite molette, sans oublier le micro pour passer des appels, et discuter avec l'assistant maison Cortana. De son côté, l'écouteur droit regroupera les touches d'allumage et d'appairage Bluetooth.Sur la balance, le casque Surface Headphones de Microsoft affiche un poids de 290 grammes, soit un peu plus que la concurrence. La faute peut-être aux molettes installées par le constructeur sur chaque écouteur. Microsoft promet également un casque intelligent, capable par exemple de mettre la musique sur pause lorsque l'utilisateur retire son Surface Headphones de ses oreilles.À l'heure actuelle, ce nouveau casque audio Surface Headphones n'est pas annoncé en France, mais devrait arriver d'ici la fin de l'année aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni. Côté tarif, il devrait être proposé à 350 dollars.