20% des effectifs de GitLab échouent à un test de phishing

Pour toute entreprise, il y aura toujours un intérêt primordial à former ses employés à la sécurité sur Internet. GitLab a voulu tester ses propres employés avec une fausse tentative de phishing et le résultat n’est pas bon, bien que dans la moyenne.

Les tentatives de phishing sont monnaie courante et elles aboutissent parfois à un piratage en règle. L’expérience menée par GitLab la semaine dernière indique qu’il ne faut pas relâcher les efforts et continuer à former le personnel.