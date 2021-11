Confiant, Sony lance le Xperia PRO-I : un nouveau smartphone à 1 800 euros

Le communiqué de presse partagé par Sony ressemble d’ailleurs plus à une fiche technique d’appareil photo qu’à celle d’un smartphone. Avec ses 12 mégapixels, il propose des photosites de 2,4 µm (comme le Pixel 6 Pro ) et, c’est une première, un autofocus à détection de phase sur 315 points (90 % de la surface du capteur couverte). Il est en outre pourvu d’un objectif (stabilisé) à double ouverture ƒ/2,0 et ƒ/4,0.

Pour l’accompagner, on trouvera aussi un ultra grand-angle 12 mégapixels (1/2,5" ; ƒ/2,2) et un téléobjectif 2x (1/2,9" ; ƒ/2,4). À l’avant, on comptera toujours sur un tout petit capteur de 8 mégapixels (1/4,0" ; ƒ/2,0), lequel, pour le prix qu’en demande Sony, laisse un goût très amer en bouche.