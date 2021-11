MacBook Pro : le M1 Max, le gaming, c'est pas son fort

Si on se doutait qu'Apple ne nous vendait pas du vent sur les performances de ses SoC pour les créatifs et les professionnels, on se demandait si ceux-ci allaient tenir la route vis-à-vis des jeux vidéo, étant donné la fiche technique monstrueuse communiquée par le groupe américain.

Nous avons un début de réponse avec des tests et benchmarks réalisés par le YouTubeur Dave2D. Et le résultat est sans appel : s'il est possible de jouer dans de bonnes conditions avec un MacBook Pro équipé d'une puce M1 Pro ou M1 Max, les performances n'atteignent pas celles des meilleures cartes graphiques du marché.