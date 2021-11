Huawei dévoile le Nova 9, son flagship à destination des "jeunes"

Huawei lance donc sa nouvelle gamme, Nova, dont le logo représente deux personnes. Le constructeur chinois construit son image autour de l'ouverture d'esprit et de l'inclusivité. Et, pour séduire sa nouvelle cible, les « jeunes », il mise sur deux points importants : une autonomie maximale et un soin particulier apporté à la photo et à la vidéo. Du côté du design, nous ne sommes pas déçus face à ce smartphone fin aux bords incurvés et au revêtement très agréable au toucher.

Son écran de 6,57 pouces affiche une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, compatible HDR10, avec un taux de rafraîchissement dynamique, entre 60 et 120 Hz. Il tourne sous EMUI 12 et est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 778G . L'autonomie en tant que telle n'a été abordée que sous l'angle de la recharge. Ainsi, le Nova 9 est compatible avec la SuperCharge 66 Watt du constructeur, pour un chargement complet en 38 minutes.