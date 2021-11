AirPods 3 vs AirPods 2 : quelles nouveautés au programme ?

Les écouteurs d'Apple n'ont jamais brillé par leur qualité de son et, même s'ils font leur possible pour y remédier, ça ne devrait pas non plus être le cas des AirPods 3. Pourtant, avec un égaliseur adaptatif, ils devraient sonner plus clair, peu importe votre morphologie. Un nouveau codec, le AAC-ELD, permettra d'améliorer la netteté des voix. Couplé à l'audio spatial, qui fait également son apparition sur les AirPods 3, cette nouveauté devrait rendre plus agréable les appels FaceTime . Pour l'écoute, les Airpods 3 profitent également des codec SBC et AAC, déjà présents sur les AirPods 2 grâce à la puce H1 qui équipe les deux paires.