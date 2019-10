Il y a désormais du Wi-Fi en vol dans les avions de la compagnie Vueling Airlines

Plus de 110 avions connectés en 2020

Le Wi-Fi, ça se paye

Source : GetConnected

C'est la tête dans les nuages que les clients de Vueling Airlines surferont désormais sur Internet. Car la compagnie aérienne espagnole a décidé d'installer un service de Wi-Fi haut débit au sein de ses avions, par le biais d'un partenariat conclu avec la société britannique Inmarsat. Cette dernière fournit ainsi sa technologie EAN (European Aviation Network), laquelle permet d'accéder à une connexion Internet, même dans les airs.», assure Calum Laming, responsable de la clientèle chez Vueling. En premier lieu, cinq appareils court-courriers bénéficieront de ce nouveau système, suivi d'un déploiement plus global tout au long de l'année 2020 sur plus de 110 modèles A319, A320 et A321.», s'est de son côté enthousiasmé Philip Balaam, Président d'Inmarsat Aviation. Un enthousiasme qui pourrait en revanche s'envoler du côté des utilisateurs, puisque ce service n'a rien de gratuit.Sans donner de détails tarifaires, le communiqué de presse publié par Inmarsat évoque trois services payants distincts : « Fly and Chat », relatif à la messagerie, « Fly and Surf », pour naviguer sur Internet et « Fly and More », de sorte à visionner des vidéos en streaming.Qu'une compagnie aérienne s'essaye au Wi-Fi embarqué n'est pas nouveau : Air France compte elle aussi équiper sa flotte entière d'un système connecté au cours du cru 2020