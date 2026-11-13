On le sait, Google veut que l’IA devienne centrale dans ses produits. Au printemps, Gemini s’est invité dans la messagerie des abonnés AI Plus et Pro et cet été, le géant de la Tech a généralisé la recherche conversationnelle avec l’assistant dans sa messagerie. Cette semaine, le géant a annoncé qu’il étendait l’accès « à certaines fonctionnalités de Gemini dans Gmail à un plus grand nombre d’utilisateurs de Google Workspace âgés de 18 ans et plus. »