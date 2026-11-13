Google est d’humeur généreuse : les résumés et la rédaction assistée par Gemini sont désormais ouverts à tous les utilisateurs majeurs dans Gmail.
Gmail a fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. Google a, en effet, revu sa politique de confidentialité début novembre afin de personnaliser ses publicités. Côté fonctionnalités, le géant de Mountain View a facilité la gestion des codes de vérification et abandonné la relève POP des comptes tiers. Gemini prend aussi de plus en plus d’importance dans la messagerie.
Google étend l’accès à deux fonctions IA
On le sait, Google veut que l’IA devienne centrale dans ses produits. Au printemps, Gemini s’est invité dans la messagerie des abonnés AI Plus et Pro et cet été, le géant de la Tech a généralisé la recherche conversationnelle avec l’assistant dans sa messagerie. Cette semaine, le géant a annoncé qu’il étendait l’accès « à certaines fonctionnalités de Gemini dans Gmail à un plus grand nombre d’utilisateurs de Google Workspace âgés de 18 ans et plus. »
Les deux fonctions concernées sont les résumés de conversations AI Overview, qui affichent un bref topo en haut des conversations à rallonge, et l’aide à la rédaction IA (connue sous le nom « Help me write » en anglais), qui permet d’écrire un brouillon à partir d’une consigne ou d’améliorer un message.
Tous les clients de Google Workspace, les abonnés Workspace Individual et les propriétaires de comptes personnels peuvent accéder à ces options IA, du moment qu’ils sont majeurs.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Des fonctions ouvertes d’office pour certains utilisateurs
Pour être sûr que personne ne passe à côté, Google a activé par défaut les résumés de conversation et l’aide à la rédaction IA dans la messagerie. Un choix qui pourrait mal passer après la polémique de l’an passé : on se rappelle que des utilisateurs avaient critiqué la firme car certaines options intelligentes se réactivaient seules dans Gmail. Un recours collectif avait notamment été déposé en Californie.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Les Européens sont un peu mieux lotis : l’aide Google précise que les paramètres des fonctionnalités intelligentes sont désactivés par défaut dans l’Espace économique européen. Une petite vérification s’impose malgré tout, si vous voulez éviter que Gemini ne mette le nez dans vos e-mails :
- Ouvrez Gmail et cliquez sur la roue crantée en haut à droite de l’écran sur Gmail, puis appuyez sur « Voir tous les paramètres » ;
- Allez dans l’onglet « Général » ;
- Rendez-vous dans la section « Fonctionnalités intelligentes » et décochez l’option « Activer les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Chat et Meet » ;
- Rendez-vous ensuite dans la section « Fonctionnalités intelligentes dans Google Workspace » puis cliquez sur « Gérer les paramètres des fonctionnalités intelligentes Workspace ». Désactivez l'option « Fonctionnalités intelligentes dans Google Workspace » ;
- Enregistrez vos modifications.
Si ces fonctions IA vous intéressent, il faudra patienter un peu avant de pouvoir y accéder : le déploiement a démarré le 10 novembre et devrait prendre une quinzaine de jours pour être effectif.