Google poursuit le ménage dans les fonctions historiques de Gmail. En janvier 2027, la messagerie abandonnera la relève POP des comptes tiers et la fonction « Envoyer des e-mails en tant que », deux outils précieux pour centraliser plusieurs adresses e-mail dans une seule interface.
Gmail ne pourra bientôt plus servir de tour de contrôle universelle pour toutes vos adresses e-mail. À partir de janvier 2027, Google mettra fin à la relève automatique des messages provenant d'un compte tiers via POP et à « Envoyer des e-mails en tant que ». Cette dernière permet aujourd'hui d'écrire depuis Gmail tout en affichant une adresse Yahoo, Outlook, professionnelle ou personnelle hébergée par un fournisseur tiers.
Le couperet est déjà partiellement tombé
Depuis la fin du premier trimestre 2026, les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus configurer « Consulter d'autres comptes de messagerie », mais les réglages existants resteront actifs jusqu'en janvier 2027. Les messages déjà importés seront en revanche conservés. Gmailify et ses fonctions, qui appliquaient notamment le filtrage antispam, les catégories et la recherche avancée de Gmail aux comptes externes, suivent le même chemin.
Deux précisions s’imposent. Google ne désactivera pas l'accès POP ou IMAP à une adresse Gmail exploitée depuis un logiciel tiers. Et sur Android comme sur iPhone, l'application mobile Gmail continuera d'accueillir des comptes Yahoo, Outlook ou d'autres fournisseurs.
Il restera possible d'y lire et d'envoyer directement leurs messages, mais ces comptes ne seront plus synchronisés/rapatriés avec la boîte Gmail principale et ne profiteront plus de Gmailify. La fonction permettant d'expédier un message sous leur adresse depuis le compte Gmail principal disparaîtra également.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Des solutions de repli moins pratiques
Alors, pourquoi un tel ménage qui plus est sur des fonctions historiques et appréciées de Gmail ? Google explique qu'elles mobilisent désormais des ressources de maintenance disproportionnées. L'entreprise n'avance pas d’autre justification technique comme, par exemple, le DMARC et le potentiel taux élevé de courriels bloqués ou, encore, la rigidité du protocole POP pour l'exploitation des métadonnées.
Signalons tout de même que les autres adresses Gmail détenues par l'utilisateur et les alias hébergés dans Google Workspace ne sont pas concernés par ces changements.
Pour continuer à réunir vos messages dans la même interface, vous devrez donc activer un transfert automatique vers Gmail, ajouter le compte externe à l'application mobile via IMAP ou, carrément, passer par un client comme Thunderbird, Outlook ou Apple Mail. Mais le transfert ne remplacera pas « Envoyer en tant que » sur le Web.
À l'heure où Gemini gagne toujours plus de place dans Gmail, Google coupe des fonctions qui avaient fait du service bien plus qu'une simple boîte mail.
Source : Google
POP (Post Office Protocol) sert surtout à relever et rapatrier des e-mails depuis un autre serveur vers une boîte locale, avec une synchronisation limitée des états (lu/non lu), des dossiers et des métadonnées. IMAP, au contraire, laisse les messages sur le serveur et synchronise en continu dossiers, drapeaux et actions entre appareils. Pour une interface « tout-en-un », POP se comporte souvent comme une importation périodique, tandis qu’IMAP vise une boîte réellement partagée entre clients. C’est aussi pour cela que l’IMAP est mieux adapté au multi-appareils, là où le POP peut créer des doublons ou des écarts d’état selon les réglages. En pratique, couper la relève POP supprime un mode d’agrégation centralisée côté Gmail, sans empêcher d’utiliser un client mail externe en IMAP.
« Envoyer en tant que » permet d’émettre un message depuis l’interface Gmail tout en affichant une adresse d’expéditeur appartenant à un autre domaine (Yahoo, Outlook, domaine pro, etc.). Pour que ces envois passent bien les filtres, l’alignement entre l’adresse affichée (From) et l’infrastructure d’envoi est crucial, ce que vérifient SPF et DKIM, puis DMARC qui impose une politique (accepter, mettre en quarantaine, rejeter). Si le domaine de l’expéditeur n’autorise pas les serveurs de Google (SPF) ou si la signature DKIM/alignement DMARC n’est pas conforme, le message risque d’être classé en spam, réécrit, ou bloqué. Ces mécanismes sont de plus en plus stricts chez les grands fournisseurs, ce qui rend l'"envoi au nom de" techniquement plus délicat à fiabiliser à grande échelle. Le résultat, pour l’utilisateur, peut être une délivrabilité moins prévisible selon le domaine tiers.
Gmailify est un mode d’intégration qui appliquait certaines briques Gmail (filtrage anti-spam, classement en catégories, recherche et parfois règles) à des comptes externes ajoutés dans Gmail. L’idée était d’obtenir une expérience proche d’une boîte Gmail, même si l’adresse était hébergée ailleurs. Sans Gmailify, les comptes externes restent utilisables dans l’application Gmail (lecture/envoi), mais ils ne bénéficient plus de la même couche de traitement et d’organisation côté Gmail. Concrètement, les messages ne sont plus rapatriés/synchronisés dans la boîte Gmail principale, et certaines fonctions avancées (tri, détection spam unifiée, indexation) peuvent dépendre davantage des capacités du fournisseur d’origine. Cela pousse à choisir entre transfert automatique, consultation via IMAP, ou un client mail dédié pour retrouver une centralisation plus complète.