Gmail affiche désormais un bouton « Copier le code » directement dans l’aperçu des messages contenant un code de vérification, sans avoir à ouvrir l’e-mail. La fonction se déploie sur Android comme sur iOS, mais pas encore sur la version web.
Recevoir un code de vérification par SMS ne pose plus vraiment problème sur Android : Google Messages le détecte automatiquement et propose un bouton de copie directement dans le volet de notifications. Quand ce même code arrive par e-mail, en revanche, l’utilisateur doit encore ouvrir l’application Gmail, repérer le message, puis copier manuellement la suite de chiffres avant de basculer vers le site ou l'application qui l’attend. Gmail vient enfin de combler cet écart.
Un bouton visible sans même ouvrir l’e-mail
La nouveauté se matérialise par un bouton « Copier le code », qui apparaît directement sous l’objet du message, dans l’aperçu affiché en liste au sein de la boîte de réception principale. Concrètement, dès qu’un code de vérification à usage unique atterrit dans la boîte mail, il devient copiable en un seul geste, sans avoir à ouvrir le message concerné. Ce même bouton reste également accessible une fois l’e-mail ouvert, pour ceux qui préfèrent consulter le contenu avant de copier le code.
Cette amélioration concerne à la fois l’application Gmail pour Android et pour iOS, un déploiement simultané sur les deux plateformes plutôt qu’une exclusivité Android. La fonction est déjà active pour une partie des utilisateurs sur la dernière version de l’application, et continue de se déployer progressivement ces prochains jours. En revanche, la version web de Gmail reste pour l’instant à l’écart de cette amélioration, aucune date n’ayant été communiquée pour une éventuelle extension à cette plateforme.
Une commodité encore incomplète face aux SMS
Contrairement à ce que propose déjà Google Messages pour les codes reçus par SMS, l’intégration de Gmail ne va pas encore jusqu’à remplir automatiquement le champ correspondant via le clavier Gboard. L’utilisateur doit donc toujours copier le code manuellement, puis le coller lui-même dans le champ de saisie attendu, une étape supplémentaire que l’écosystème SMS d’Android a déjà supprimée depuis un moment.
Il s’agit malgré tout d’une amélioration de confort bienvenue, qui réduit sensiblement le nombre de gestes nécessaires pour valider une connexion protégée par un code envoyé par e-mail, un usage particulièrement fréquent pour les services qui n’envoient pas leurs codes par SMS. On espère que Google ira au bout de la logique en intégrant un jour cette même facilité à Gboard et à la version web de Gmail, histoire que ce petit bouton de copie ne reste pas la seule pièce du puzzle encore manquante.