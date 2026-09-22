La nouveauté se matérialise par un bouton « Copier le code », qui apparaît directement sous l’objet du message, dans l’aperçu affiché en liste au sein de la boîte de réception principale. Concrètement, dès qu’un code de vérification à usage unique atterrit dans la boîte mail, il devient copiable en un seul geste, sans avoir à ouvrir le message concerné. Ce même bouton reste également accessible une fois l’e-mail ouvert, pour ceux qui préfèrent consulter le contenu avant de copier le code.

Cette amélioration concerne à la fois l’application Gmail pour Android et pour iOS, un déploiement simultané sur les deux plateformes plutôt qu’une exclusivité Android. La fonction est déjà active pour une partie des utilisateurs sur la dernière version de l’application, et continue de se déployer progressivement ces prochains jours. En revanche, la version web de Gmail reste pour l’instant à l’écart de cette amélioration, aucune date n’ayant été communiquée pour une éventuelle extension à cette plateforme.