Au-delà de ces deux modifications, Google Messages a reçu plusieurs autres mises à jour ces derniers mois. L'application dispose désormais d'un dossier "corbeille", dans lequel les messages supprimés sont conservés pendant trente jours avant d'être définitivement effacés.

Un nouveau menu contextuel apparaît également lors d'un appui long sur une image ou un texte. Le partage de position en temps réel a aussi été intégré, et la fonctionnalité de réponses suggérées a connu des ajustements dans son comportement.