Si Google Messages profite de nouvelles fonctionnalités, l'application bien pratique du géant américain perd sa méthode de connexion la plus simple.
Google s'apprête à modifier son application de messagerie sur deux points distincts : l'ajout d'options de personnalisation visuelle d'un côté, et la suppression du couplage par QR code de l'autre.
Plus de personnalisation pour l'interface
Le premier changement concerne la possibilité de personnaliser l'apparence des conversations. C'est un domaine dans lequel Samsung Messages avait jusqu'ici une longueur d'avance sur son concurrent de Google. Des analystes ayant fouillé le code de versions bêta de l'application avaient déjà repéré des mentions de termes comme "upload photo", "your photo" ou encore "custom", laissant supposer que la fonctionnalité était en développement.
Ces indices se précisent désormais. Dans la version messages.android_20260508_02_RC00.phone.openbeta_dynamic, un "receiver" a été identifié dans le code. En développement Android, ce type de composant est chargé de gérer des actions spécifiques au sein d'une application. Sa présence dans le code interne laisse fortement penser que Google travaille activement sur cette fonctionnalité. Les éléments repérés précédemment ne seraient donc pas de simples ébauches d'interface.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.
Ce développement intervient dans un contexte où Samsung a annoncé l'arrêt progressif de sa propre application de messagerie, du moins aux États-Unis dans un premier temps. À terme, ses utilisateurs seront amenés à migrer vers Google Messages, et la question des options de personnalisation faisait partie des points qui pouvaient freiner cette transition.
La fin de la connexion par QR-Code
Le second changement est moins plaisant. Jusqu'à présent, il était possible de connecter Google Messages sur un appareil secondaire, un ordinateur, par exemple, en scannant simplement un QR code affiché sur l'interface web de l'application. La procédure était rapide et ne nécessitait pas de se connecter à un compte Google.
Cette option est en train de disparaître. Un utilisateur de Reddit a signalé avoir vu s'afficher le message suivant lors d'une tentative de connexion : "Le couplage par QR code disparaît bientôt". Dans la foulée, le bouton permettant de scanner ce QR code depuis l'option "Couplage d'appareils" de l'application mobile ne serait déjà plus disponible pour certains utilisateurs.
À la place, Google oriente ses utilisateurs vers une connexion via leur compte Google, une approche déjà en vigueur sur ses autres services comme Google Photos ou Google Drive. L'entreprise n'a pas communiqué officiellement sur ce changement, mais la direction prise semble claire.
D'autres évolutions récentes
Au-delà de ces deux modifications, Google Messages a reçu plusieurs autres mises à jour ces derniers mois. L'application dispose désormais d'un dossier "corbeille", dans lequel les messages supprimés sont conservés pendant trente jours avant d'être définitivement effacés.
Un nouveau menu contextuel apparaît également lors d'un appui long sur une image ou un texte. Le partage de position en temps réel a aussi été intégré, et la fonctionnalité de réponses suggérées a connu des ajustements dans son comportement.