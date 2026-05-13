Dans le détail, le bug relève d’une faille de conception dans la gestion réseau d’Android 16. Lorsqu’une application ferme une connexion QUIC, elle peut confier au système un dernier message de clôture, transmis dans un paquet UDP, que l’OS enverra ensuite au serveur distant pour éviter qu’une session ne traîne jusqu’à expiration. Dans l’idée, il s’agit d’une petite optimisation réseau de courtoisie, mais Android l’encadre trop peu. Le système accepte le contenu fourni par l’application sans s’assurer qu’il correspond bien à une fermeture QUIC légitime, et sans vérifier si cette application doit obligatoirement passer par le VPN.

Conséquence directe, le paquet peut emprunter la connexion Internet d’origine au lieu d’être routé dans le tunnel VPN, y compris lorsque le blocage des connexions sans VPN est activé. Ce réglage coupe les sorties hors tunnel des applications, mais Android conserve des accès réseau directs pour certains composants système chargés de gérer la connectivité. Or, comme le message de clôture est expédié par l’un de ces processus autorisés à communiquer directement avec Internet, et non par l’application censée passer par le réseau privé virtuel, le client VPN ne voit rien passer, et la requête arrive côté serveur identifiée par l’adresse IP publique réelle de l’appareil.