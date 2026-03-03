Dans le détail, CVE-2026-21385 affecte la pile graphique Qualcomm utilisée sur Android, c’est-à-dire les composants chargés de dialoguer avec le GPU et de gérer l’affichage au plus près du noyau du système. On touche donc ici au code bas niveau, responsable notamment des allocations et des tailles de blocs mémoire utilisés pour traiter des données graphiques.

La vulnérabilité correspond à un dépassement d’entier dans le composant Graphics, entraînant une corruption mémoire lors de l’utilisation d’alignements pour l’allocation mémoire. À titre d'information, ces alignements servent à ajuster la taille et l’adresse des blocs mémoire afin de respecter certaines contraintes matérielles. Pour déterminer la taille à réserver, le pilote effectue un calcul dont le résultat est stocké dans un entier de taille limitée.

Or, si le calcul utilisé pour déterminer cette taille dépasse la valeur maximale que cet entier peut représenter, le résultat est tronqué. L’alignement repose alors sur une taille erronée et l’espace mémoire réservé ne correspond plus au volume réellement nécessaire. Le traitement graphique peut ensuite accéder à des zones situées en dehors de l’espace effectivement alloué, avec des conséquences pouvant aller de la fuite d’informations à une altération de données, voire, dans certains cas, à l’exécution de code.

Google a d’ailleurs confirmé disposer d’éléments suggérant une exploitation ciblée, sans donner plus de précisions sur les vecteurs d’attaque ni sur les profils visés.