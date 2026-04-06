Samsung Messages, c'est fini, comme on peut le lire dans une « annonce de fin de service » publié sur le site web du groupe. « L'application Samsung Messages sera supprimée en juillet 2026 » a-t-il ainsi été indiqué.

Cette annonce n'a en soi rien d'un choc, tant Samsung prépare depuis quelques années la fin de cette application de messagerie. Elle n'était ainsi plus pré-enregistrée sur ses smartphones haut de gamme depuis les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 et les Galaxy S25. Pour les Galaxy S26, le changement est encore plus radical, car il n'est même plus possible de la télécharger depuis le Galaxy Store.