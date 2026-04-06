Samsung annonce la fin de son application de messagerie maison, Samsung Messages. Le géant sud-coréen conseille à ses utilisateurs de passer à une appli concurrente.
Quand on s'offre un smartphone Samsung, on peut bénéficier de nombreuses applications maison préinstallées, comme le navigateur web Samsung Browser. Une des applications phares dans le domaine a été Samsung Messages, application dont pourtant le géant sud-coréen semblait s'éloigner de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est le dernier clou dans le cercueil qui vient d'être planté.
Fin des messages sur Samsung Messages à partir de juillet 2026
Samsung Messages, c'est fini, comme on peut le lire dans une « annonce de fin de service » publié sur le site web du groupe. « L'application Samsung Messages sera supprimée en juillet 2026 » a-t-il ainsi été indiqué.
Cette annonce n'a en soi rien d'un choc, tant Samsung prépare depuis quelques années la fin de cette application de messagerie. Elle n'était ainsi plus pré-enregistrée sur ses smartphones haut de gamme depuis les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 et les Galaxy S25. Pour les Galaxy S26, le changement est encore plus radical, car il n'est même plus possible de la télécharger depuis le Galaxy Store.
Samsung encourage ses utilisateurs à passer sur Google Message
Mais le groupe ne laisse pas ses utilisateurs le bec dans l'eau. « Passez dès aujourd'hui à Google Messages comme application de messagerie par défaut afin de continuer à bénéficier d'une expérience de messagerie fluide sur Android » a-t-il ainsi été conseillé dans la même annonce.
À noter qu'après la date fatidique, il sera impossible d'envoyer des messages à travers Samsung Messages, sauf pour ceux en direction des numéros d'urgence. L'application ne pourra plus non plus être téléchargée.
Cette décision s'applique pour le moment aux smartphones tournant avec les version Android 12 et ultérieures. Pour les appareils fonctionnant avec Android 11, ou une version plus ancienne, Samsung Messages restera pour le moment accessible.