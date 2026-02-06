Samsung a mis fin au suivi de sécurité mensuel pour la majorité des smartphones de la gamme Galaxy S21. Désormais, un seul modèle reste encore éligible aux correctifs, tandis que les autres sont sortis du programme officiel.
Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, commercialisés début 2021, n'apparaissent plus dans le bulletin de sécurité de février 2026 publié par Samsung. Cette interruption survient après cinq années de support, conformément aux engagements initiaux du fabricant. Si la durée respecte la promesse originale, elle contraste fortement avec la nouvelle politique inaugurée en 2024, qui garantit désormais sept ans de suivi logiciel pour les séries plus récentes.
Galaxy S21 : Samsung met fin aux mises à jour de sécurité pour plusieurs modèles
C'est désormais officiel : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ne figurent plus dans le bulletin de sécurité publié par Samsung en ce mois de février 2026, information relevée par le site spécialisé SamMobile et relayée par nos confrères de Life Hacker. Cette absence confirme que ces appareils ont atteint la fin de leur cycle de support logiciel. Concrètement, cela signifie qu'ils ne recevront plus de correctifs de sécurité mensuels ou trimestriels.
Un seul modèle échappe pour l'instant à la sentence : le S21 FE 5G. Lancé un an après les autres smartphones de la série, il reste logiquement inclus dans le programme de mises à jour. Pour les autres, Samsung précise toutefois qu’une intervention reste possible en cas de faille majeure, avec la diffusion ponctuelle d’un correctif d’urgence.
Rappelons que ce choix correspond aux engagements pris par Samsung lors du lancement de la gamme. En effet, le géant coréen s’était engagé sur cinq ans de suivi de sécurité et quatre années de mises à jour Android.
Quelles alternatives pour limiter les risques ?
Samsung rappelle que l’absence de correctifs n’entraîne pas automatiquement un risque immédiat, mais augmente malgré tout l’exposition aux vulnérabilités sur le long terme. Par conséquent, le constructeur recommande le passage vers un appareil toujours pris en charge afin de bénéficier d’un niveau de protection actualisé. De toute évidence, il s'agit là d'une décision particulièrement frustrante si votre S21 fonctionne encore parfaitement.
Pour ceux qui continuent d’utiliser un Galaxy S21, une mesure reste néanmoins possible : maintenir à jour les Google Play System Updates. Depuis Android 10, ces mises à jour distribuées par Google corrigent certaines composantes du système, même en l’absence de support direct du fabricant, sans toutefois remplacer les correctifs complets fournis par Samsung. Vous voilà dorénavant prévenus.