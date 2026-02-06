C'est désormais officiel : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ne figurent plus dans le bulletin de sécurité publié par Samsung en ce mois de février 2026, information relevée par le site spécialisé SamMobile et relayée par nos confrères de Life Hacker. Cette absence confirme que ces appareils ont atteint la fin de leur cycle de support logiciel. Concrètement, cela signifie qu'ils ne recevront plus de correctifs de sécurité mensuels ou trimestriels.

Un seul modèle échappe pour l'instant à la sentence : le S21 FE 5G. Lancé un an après les autres smartphones de la série, il reste logiquement inclus dans le programme de mises à jour. Pour les autres, Samsung précise toutefois qu’une intervention reste possible en cas de faille majeure, avec la diffusion ponctuelle d’un correctif d’urgence.

Rappelons que ce choix correspond aux engagements pris par Samsung lors du lancement de la gamme. En effet, le géant coréen s’était engagé sur cinq ans de suivi de sécurité et quatre années de mises à jour Android.