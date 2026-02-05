Vous n'arrivez plus à vous y retrouver dans les mises à jour Android ? Il est grand temps de débroussailler le sujet !
Il fut un temps où Google ne sortait qu'une version d'Android par an. Mais depuis, le géant de la Tech semble avoir revu sa copie et opté pour une stratégie de livraison continue : les mises à jour se suivent sur les smartphones, apportant chacune leur lot de nouveautés… et de bugs à corriger.
Côté développeurs, c'est la course à l'adaptation : après avoir chamboulé son programme de préversions avec le lancement du canal Canary, Google a brusquement modifié le calendrier de publication de son code source. Comment s'y retrouver dans tous ces changements ? On fait le point.
Quel calendrier de sortie pour les versions stables d'Android ?
Vous le savez, Google a modifié son rythme de déploiement et privilégie désormais un planning semestriel qui inclut des mises à jour majeures, des mises à jour mineures et une publication du code source tous les six mois. La grande nouveauté de cette année concerne bien évidemment le lancement d'Android 17 Cinnamon Bun, prévu aux alentours de juin.
L'équipe Android Authority a partagé une estimation des sorties pour cette année :
- Premier trimestre : Android 16 QPR3 devrait sortir en février-mars. Cette nouvelle version devrait corriger certains bugs, apporter de nouvelles fonctions aux téléphone Pixel et préparer l'arrivée de la prochaine mouture du système. Elle n'ajoutera pas de SDK/API pour les développeurs ;
- Second trimestre : Android 17 devrait pointer le bout de son nez courant juin. Dans le même temps, Google devrait déployer un nouveau SDK, l'API 37 et le nouveau code source ;
- Troisième trimestre : Google devrait déployer Android 17 QPR1 courant septembre et en profiter pour lancer de nouvelles fonctions pour son futur modèle Pixel ;
- Quatrième trimestre : Android 17 QPR2 pourrait être disponible avant Noël. Dans le même temps, Google devrait aussi lancer une nouvelle version du code source, l'API 37.1 et une mise à jour mineure du SDK.
Pour y voir un peu plus clair dans les plans de Google, l'équipe a aussi eu la bonne idée de résumer ces estimations au sein d'une infographie :
Quel calendrier de sortie pour les préversions d'Android ?
Parlons maintenant des préversions d'Android. La version expérimentale Canary, qui inclut des fonctionnalités et du code préliminaire d'Android 17, est, en général, mise à jour tous les mois : en janvier, il était possible d'accéder à la version 2601, en février, nous aurons la version 2602, et ainsi de suite. Pour en savoir plus sur le futur Android 18, il faudra regarder de près les versions qui seront déployées en novembre et décembre 2026.
Du côté des versions bêta, qui sont accessibles en s'inscrivant à un programme dédié, le rythme ne devrait pas trop changer. On devrait donc pouvoir tester les nouveautés tous les trois mois environ :
- La version bêta d'Android 16 QPR3 devrait être disponible de janvier à mars 2026 ;
- La version bêta d'Android 17 devrait être disponible de mars à juin 2026 ;
- La version bêta d'Android 17 QPR1 devrait être disponible de juin à septembre 2026 ;
- La version bêta d'Android 17 QPR2 devrait être disponible de septembre à décembre 2026 ;
- La version bêta d'Android 17 QPR3 devrait être disponible de décembre 2026 à mars 2027.
Il faut bien sûr ajouter à tout cela les correctifs de sécurité mensuels et les Pixel Drops, dont les sorties sont toujours imprévisibles. Une chose est sûre, Google a du pain sur la planche !