Parlons maintenant des préversions d'Android. La version expérimentale Canary, qui inclut des fonctionnalités et du code préliminaire d'Android 17, est, en général, mise à jour tous les mois : en janvier, il était possible d'accéder à la version 2601, en février, nous aurons la version 2602, et ainsi de suite. Pour en savoir plus sur le futur Android 18, il faudra regarder de près les versions qui seront déployées en novembre et décembre 2026.