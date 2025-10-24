Aujourd'hui, quand vous achetez un nouveau smartphone de Samsung ou de Google, vous savez que derrière suivront des mises à jour de sécurité assurées durant une période de sept ans. Mais c'est une durée assez récente, quand le standard il y a encore peu était plutôt de quatre ans. Comme pour le Galaxy S21 FE, de Samsung.

Comme nous l'apprend SamMobile, cet appareil commence ainsi à recevoir la mise à jour One UI 8 (Android 16), pour les téléphones de propriétaires en Thaïlande et au Vietnam - le déploiement international devrait suivre rapidement derrière. Et ce sera la dernière mise à jour d'importance à être offerte pour cet appareil.