Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE commence à bénéficier de la version One UI 8 du système d'exploitation Samsung, soit la surcouche d'Android 16. Mais après cela, les utilisateurs devraient être laissés seuls.
Depuis le mois de septembre dernier, Samsung déploie sa surcouche One UI 8, soit la version maison d'Android 16, en commençant par ses appareils les plus haut de gamme, jusqu'à a petit à petit descendre vers des appareils moins récents. C'est ainsi que le Galaxy S21 FE, sorti il y a près de quatre ans, commence à son tour à être bénéficiaire de cette mise à jour. Mais quatre ans, c'est aussi le début de la fin pour ce modèle.
Android 16, dernière mise à jour majeure du Samsung Galaxy S21 FE
Aujourd'hui, quand vous achetez un nouveau smartphone de Samsung ou de Google, vous savez que derrière suivront des mises à jour de sécurité assurées durant une période de sept ans. Mais c'est une durée assez récente, quand le standard il y a encore peu était plutôt de quatre ans. Comme pour le Galaxy S21 FE, de Samsung.
Comme nous l'apprend SamMobile, cet appareil commence ainsi à recevoir la mise à jour One UI 8 (Android 16), pour les téléphones de propriétaires en Thaïlande et au Vietnam - le déploiement international devrait suivre rapidement derrière. Et ce sera la dernière mise à jour d'importance à être offerte pour cet appareil.
Encore 15 mois environ de patchs de sécurité
En effet, pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est sorti en janvier 2022. Dans quelques mois, il pourra ainsi souffler sa quatrième bougie, qui signe la fin de l'engagement de quatre ans de mise à jour pris par Samsung à sa sortie. Mais s'il n'y aura pas d'Android 17 pour cet appareil, il ne sera pas tout de suite vulnérable.
Les propriétaires du Samsung Galaxy S21 FE peuvent en effet encore s'attendre à bénéficier de différents patchs de sécurité pour leur appareil pendant environ 15 mois. Ainsi, si le système d'exploitation n'aura pas d'autres améliorations, ils pourront encore jusqu'à la fin 2026 considérer avoir un téléphone aussi sécurisé que les autres modèles de Samsung mis à jour.