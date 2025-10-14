Samsung vient de mettre à jour la liste des smartphones concernés par ses mises à jour périodiques, et ce sont quatre modèles de terminaux estampillés Galaxy qui disent aujourd'hui adieu au suivi logiciel du géant sud-coréen.
À l'instar de Microsoft récemment avec Windows 10, Samsung met fin lui aussi de manière régulière au support logiciel de certains smartphones (et autres appareils) en fonction de leur date de commercialisation. Aujourd'hui, c'est au tour des Galaxy A52, Galaxy A03, Galaxy M32 et Galaxy F42 de ne plus être concernés par les mises à jour de la firme sud-coréenne, des smartphones pourtant sortis en… 2021.
Des mises à jour mensuelles, trimestrielles et semestrielles chez Samsung
Au fil des années, certains terminaux Samsung sont donc retirés de la liste des smartphones concernés par les mises à jour périodiques du groupe.
Progressivement, les appareils lancés il y a quelques années, deviennent ainsi obsolètes, logiciellement parlant. « Samsung publie des mises à jour de sécurité mensuelles, trimestrielles et semestrielles pour certains appareils », explique le groupe coréen.
Outre les mises à jour majeures, dédiées à l'OS Android embarqué, les updates de sécurité comprennent des correctifs pour les problèmes liés au système d'exploitation de Google, mais cela peut aussi concerner des correctifs pour les problèmes de sécurité spécifiques à l'écosystème Samsung.
La fin du support logiciel, ça change quoi ?
Pour ce qui est des smartphones Galaxy A52, Galaxy A03, Galaxy M32 et Galaxy F42, ceux-ci ne recevront donc plus la moindre mise à jour majeure, ni même le moindre correctif.
Dans les faits, cela se traduit par un smartphone qui reste opérationnel, mais dont les fonctionnalités peuvent être limitées au fil des mois, avec des applications qui pourraient notamment être rendues incompatibles, sans oublier d'éventuelles failles de sécurité qui ne seront pas comblées.
Évidemment, seuls les appareils les plus récents bénéficient de mises à jour mensuelles. Avec les années, ceux-ci passent progressivement à un rythme trimestriel, puis semestriel, avant d’être finalement relégués au rang d’appareils obsolètes, sur le strict plan logiciel.
Rappelons que les Samsung Galaxy S25 bénéficient pour leur part d'un support logiciel de 7 ans, soit la garantie pour les propriétaires de bénéficier du futur Android 23, ainsi que des mises à jour de sécurité jusqu'en 2032.
