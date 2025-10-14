Au fil des années, certains terminaux Samsung sont donc retirés de la liste des smartphones concernés par les mises à jour périodiques du groupe.

Progressivement, les appareils lancés il y a quelques années, deviennent ainsi obsolètes, logiciellement parlant. « Samsung publie des mises à jour de sécurité mensuelles, trimestrielles et semestrielles pour certains appareils », explique le groupe coréen.