WhatsApp cesse de fonctionner sur huit smartphones sortis en 2016. Les utilisateurs de Galaxy S7, iPhone 6s et autres appareils similaires doivent changer de téléphone pour continuer à utiliser l'application en sécurité.
L'application de messagerie de Meta a décidé de couper les ponts avec une génération de mobiles Android et iOS. Cette décision n'est pas très surprenante, elle force les propriétaires de ces appareils à accepter les risques ou investir dans un smartphone plus récent.
Pourquoi ces modèles ne sont plus pris en charge
WhatsApp fonctionne sur des millions d'appareils chaque jour. Le système d'exploitation de votre téléphone doit communiquer avec les serveurs de Meta. Quand un OS comme Android ou iOS ne reçoit plus de mises à jour de sécurité, les ingénieurs de WhatsApp ne peuvent pas garantir la confidentialité des échanges. Les huit téléphones concernés par cette coupure de décembre 2025 sont les :
- Samsung Galaxy S7 ;
- le Galaxy C9 Pro ;
- le Xiaomi Mi Note 2 ;
- le Mi 5 Pro;
- le Huawei Mate 9 Pro ;
- le HTC 10 evo ;
- le Sony Xperia XZ ;
- l'iPhone 6s.
Tous partagent le même problème : leur hardware ne peut pas être mis à jour vers les versions modernes de leur OS respectif. Samsung a arrêté les patchs de sécurité pour le S7 en 2020. Apple a cessé les mises à jour majeures pour l'iPhone 6s en 2021. Sans ces correctifs, chaque message devient une potentielle porte d'entrée pour des acteurs malveillants. WhatsApp ne peut pas se permettre de laisser ses utilisateurs vulnérables.
Ce que ça change concrètement
Votre téléphone ne va pas s'éteindre pas du jour au lendemain. Les notifications vont d'abord apparaître dans l'application pour vous avertir de cette fin de support. Puis certaines fonctionnalités vont dysfonctionner. Les appels audio et vidéo pourraient s'interrompre. L'envoi de pièces jointes va ralentir. Les discussions chiffrées de bout en bout resteront théoriquement actives, mais sans mises à jour de sécurité du système, cette protection s'effrite.
Finalement, l'appareil va devenir une cible plus facile pour les logiciels espions ou les attaques par interception. L'expérience se dégrade progressivement jusqu'à ce que l'application refuse tout simplement de se connecter.