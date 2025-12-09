WhatsApp fonctionne sur des millions d'appareils chaque jour. Le système d'exploitation de votre téléphone doit communiquer avec les serveurs de Meta. Quand un OS comme Android ou iOS ne reçoit plus de mises à jour de sécurité, les ingénieurs de WhatsApp ne peuvent pas garantir la confidentialité des échanges. Les huit téléphones concernés par cette coupure de décembre 2025 sont les :

Samsung Galaxy S7 ;

le Galaxy C9 Pro ;

le Xiaomi Mi Note 2 ;

le Mi 5 Pro;

le Huawei Mate 9 Pro ;

le HTC 10 evo ;

le Sony Xperia XZ ;

l'iPhone 6s.

Tous partagent le même problème : leur hardware ne peut pas être mis à jour vers les versions modernes de leur OS respectif. Samsung a arrêté les patchs de sécurité pour le S7 en 2020. Apple a cessé les mises à jour majeures pour l'iPhone 6s en 2021. Sans ces correctifs, chaque message devient une potentielle porte d'entrée pour des acteurs malveillants. WhatsApp ne peut pas se permettre de laisser ses utilisateurs vulnérables.