Le changement a été repéré par Android Authority. Dans sa politique de confidentialité actualisée le 16 octobre, Google maintient qu’il n’utilise pas le contenu de Gmail, Drive ou Photos pour personnaliser ses publicités. Mais cette garantie comporte désormais une exception : lorsque l’utilisateur choisit de rendre ces informations accessibles à d’autres services Google proposant des annonces personnalisées.

La modification accompagne notamment le développement de Personal Intelligence, une fonction qui permet à Gemini et à Google Search de s’appuyer sur nos données personnelles pour fournir des réponses adaptées à notre situation.

Imaginons que vous demandiez à Google de trouver un restaurant près de votre hôtel. Avec votre autorisation, l’IA peut consulter une réservation reçue dans Gmail pour connaître votre destination. Ces informations peuvent enrichir la réponse et, selon les nouvelles conditions, potentiellement influencer les publicités qui l'accompagnent.

Une différence importante avec la promesse initiale : les données ne sont plus nécessairement réservées à la seule personnalisation des réponses.