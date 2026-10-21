Google a démarré le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité IA dans Android Auto. Son nom ? « Personal Intelligence ».
Android Auto évolue et l’intelligence artificielle y est pour beaucoup. Une récente version bêta du service a dévoilé les premières briques de la nouvelle interface personnalisable Cielo, qui donne à Gemini un accès plus large aux données Google Workspace. L’assistant, intégré à Android Auto depuis fin 2025, va, grâce à une nouvelle fonctionnalité, prendre encore plus de place dans le quotidien des conducteurs. On fait le point.
Gemini fournit désormais des réponses sur mesure dans Android Auto
Google vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, qui relie Gemini à Gmail, Agenda, Photos, Maps, YouTube et à votre historique de recherche. Nommée Personal Intelligence, elle permet, si l’on en croit l’annonce, d’interroger l’IA et d’obtenir toutes sortes d’informations en conversant en langage naturel : une porte d’embarquement, l’état d’un vol, une suggestion de restaurant basée sur les habitudes alimentaires, un itinéraire vers un rendez-vous médical sans avoir à saisir d’adresse et bien plus encore.
La fonction Personal Intelligence est déployée dans un premier temps sur Android Auto et sera, par la suite, accessible dans les voitures équipées de Google. Elle aurait, selon le géant de la Tech, deux points forts : « la capacité à extraire des informations précises, par exemple d’un courriel, d’une photo ou d'un lieu enregistré dans Google Maps, pour répondre à votre question, et le raisonnement à partir de sources complexes ». Google n’en dit toutefois pas plus sur la fiabilité des réponses ou la manière dont seront gérées les erreurs.
Un copilote qui en sait un peu trop ?
Bien sûr Google se veut rassurant et indique qu’il a « conçu Personal Intelligence en plaçant la confidentialité au cœur de sa conception ». Dans les faits, aucune application ne sera connectée sans votre accord et la fonction pourra être désactivée à tout moment dans les réglages de Gemini. Sur les véhicules équipés de Google, les réponses ne seront disponibles que si vous êtes à bord et que votre téléphone est connecté.
La prudence reste, toutefois, de mise car on sait à quel point Google peut être gourmand en données personnelles : en accordant trop de permissions à Gemini, l’assistant aura accès à une grande partie de votre vie numérique. Il est donc essentiel de bien choisir les applications que l’on souhaite connecter.
Le déploiement de Personal Intelligence a démarré hier sur Android Auto. La fonction est réservée aux comptes personnels des plus de 18 ans : les comptes professionnels et scolaires n’y ont pas encore accès. Bien que Google parle d’une disponibilité globale, l’espace économique européen, la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigéria ne sont pas dans la boucle pour le moment. Les français devront donc patienter avant de pouvoir tester cette nouvelle option.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces