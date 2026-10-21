La fonction Personal Intelligence est déployée dans un premier temps sur Android Auto et sera, par la suite, accessible dans les voitures équipées de Google. Elle aurait, selon le géant de la Tech, deux points forts : « la capacité à extraire des informations précises, par exemple d’un courriel, d’une photo ou d'un lieu enregistré dans Google Maps, pour répondre à votre question, et le raisonnement à partir de sources complexes ». Google n’en dit toutefois pas plus sur la fiabilité des réponses ou la manière dont seront gérées les erreurs.