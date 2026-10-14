La bêta 18.9 d’Android Auto est pleine de surprises : elle intègre les premiers éléments d’une nouvelle interface, qui fait la part belle à la personnalisation. Son nom ? « Cielo ».
« Cielo », la future interface d’Android Auto, se prépare
La dernière bêta 18.0 d’Android Auto a été l’occasion pour Google de faire le ménage dans les anciennes mises en page d'Android Auto en supprimant plus de 200 ressources obsolètes. Mais la grande nouveauté concerne un nouvel élément nommé « cielo_launcher », repéré lors de l’analyse de l’APK. Il désigne l’icône d’accès au menu des applications et montre que Google est désormais bien avancé dans sa refonte.
Cielo doit succéder à Coolwalk, l’interface actuelle, qui a été déployée en 2023. Lors du dernier I/O, Google a promis une interface plus flexible et plus expressive. L’accès aux widgets sera facilité et le service s’adaptera à différentes tailles d’écran ainsi qu’à la conduite à gauche ou à droite. Une nouvelle typographie plus ajustable, Google Sans Flex, est notamment prévue.
La personnalisation, fil rouge de cette nouvelle refonte
L’autre chantier en cours concerne Gemini. La bêta d’Android Auto inclut, en effet, des messages destinés aux conducteurs, qui indiquent que l’IA peut accéder à leurs données Google Workspace. Cela laisse penser que l’assistant pourrait, dans un futur proche, exploiter les informations issues, par exemple, des courriels ou de l’agenda Google. Si l’option est indéniablement utile, elle soulève toutefois des questions sur le niveau d’autorisation qu’il faudra donner.
Autre évolution notable : des icônes de mallette, liées à l’activation ou non d’un profil professionnel, ont fait leur apparition. L’hypothèse la plus vraisemblable serait qu’Android Auto permettra bientôt de mieux séparer vie privée et vie professionnelle, en offrant, par exemple, la possibilité aux utilisateurs de couper leurs notifications directement depuis l’écran de leur voiture. Google n’a toutefois rien confirmé sur ce point.
Pour l’instant, aucune date de déploiement n’a été communiquée et l’activation manuelle de Cielo provoque des plantages : le développement est donc loin d'être finalisé. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour en savoir plus sur Cielo et les évolutions à venir.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces