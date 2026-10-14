La bêta 18.9 d’Android Auto est pleine de surprises : elle intègre les premiers éléments d’une nouvelle interface, qui fait la part belle à la personnalisation. Son nom ? « Cielo ».

Android Auto proposera bientôt une nouvelle interface. ©Topuria Design / Shutterstock
Android Auto proposera bientôt une nouvelle interface. ©Topuria Design / Shutterstock
Android Auto a récemment connu quelques déboires, avec une mise à jour qui a soulevé des questions de sécurité routièreet un premier trojan qui a visé la plateforme. L’équipe en charge du développement poursuit malgré tout ses efforts : des indices, repérés par Android Sage dans la bêta 18.0 de l’application, laissent penser qu’une nouvelle interface serait dans les tuyaux. On fait le point.

« Cielo », la future interface d’Android Auto, se prépare

La dernière bêta 18.0 d’Android Auto a été l’occasion pour Google de faire le ménage dans les anciennes mises en page d'Android Auto en supprimant plus de 200 ressources obsolètes. Mais la grande nouveauté concerne un nouvel élément nommé « cielo_launcher », repéré lors de l’analyse de l’APK. Il désigne l’icône d’accès au menu des applications et montre que Google est désormais bien avancé dans sa refonte.

Cielo doit succéder à Coolwalk, l’interface actuelle, qui a été déployée en 2023. Lors du dernier I/O, Google a promis une interface plus flexible et plus expressive. L’accès aux widgets sera facilité et le service s’adaptera à différentes tailles d’écran ainsi qu’à la conduite à gauche ou à droite. Une nouvelle typographie plus ajustable, Google Sans Flex, est notamment prévue.

Une interface beaucoup plus modulable. ©Google
Une interface beaucoup plus modulable. ©Google

La personnalisation, fil rouge de cette nouvelle refonte

L’autre chantier en cours concerne Gemini. La bêta d’Android Auto inclut, en effet, des messages destinés aux conducteurs, qui indiquent que l’IA peut accéder à leurs données Google Workspace. Cela laisse penser que l’assistant pourrait, dans un futur proche, exploiter les informations issues, par exemple, des courriels ou de l’agenda Google. Si l’option est indéniablement utile, elle soulève toutefois des questions sur le niveau d’autorisation qu’il faudra donner.

Autre évolution notable : des icônes de mallette, liées à l’activation ou non d’un profil professionnel, ont fait leur apparition. L’hypothèse la plus vraisemblable serait qu’Android Auto permettra bientôt de mieux séparer vie privée et vie professionnelle, en offrant, par exemple, la possibilité aux utilisateurs de couper leurs notifications directement depuis l’écran de leur voiture. Google n’a toutefois rien confirmé sur ce point.

Pour l’instant, aucune date de déploiement n’a été communiquée et l’activation manuelle de Cielo provoque des plantages : le développement est donc loin d'être finalisé. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour en savoir plus sur Cielo et les évolutions à venir.

Android Auto
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