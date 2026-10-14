La dernière bêta 18.0 d’ Android Auto a été l’occasion pour Google de faire le ménage dans les anciennes mises en page d'Android Auto en supprimant plus de 200 ressources obsolètes. Mais la grande nouveauté concerne un nouvel élément nommé « cielo_launcher », repéré lors de l’analyse de l’APK. Il désigne l’icône d’accès au menu des applications et montre que Google est désormais bien avancé dans sa refonte.