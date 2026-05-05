Après neuf ans sans personnalisation possible, Android Auto s'apprête à accueillir des widgets sur son écran d'accueil. La fonction, quasi finalisée dans la bêta, pourrait être officialisée à la Google I/O le 19 mai.
Depuis 2015, l'écran d'accueil d'Android Auto affiche des suggestions et des raccourcis choisis par Google. Pas par le conducteur. Les widgets, ces petits modules d'information que les utilisateurs d'Android glissent sur leur écran de téléphone depuis 2009, n'avaient jamais franchi la porte de l'habitacle. Les premières traces étaient apparues en août 2025 dans le code de l'application. Neuf mois plus tard, les choses ont bien avancé.
La bêta 5.6 et ce qu'elle préfigure pour la Google I/O
Android Authority a activé la fonction dans la version 5.6.154404 de l'application Android Auto. Le nom de code interne est « Earth ». Dans les paramètres, une nouvelle entrée « Customize Earth » (qui deviendra probablement « Widgets de l'écran d'accueil » en version finale) ouvre un gestionnaire baptisé « Widget Companion ». Le conducteur y sélectionne un widget, ajuste sa taille via un curseur, et l'ajoute au tableau de bord.
L'affichage divise l'écran en deux. Le widget occupe environ 35 à 40 % de la surface, calé sur la gauche. Le reste accueille la navigation ou les commandes média. Une limitation subsiste : un seul widget peut être actif à la fois. En changer remplace le précédent. Pas de mosaïque, pas de superposition. Les widgets compatibles reprennent ceux disponibles sur le téléphone Android (calendrier, météo, fitness, compte à rebours), mais tous les développeurs n'ont pas encore adapté leurs applications. Certains affichent un message d'erreur à l'ouverture.
La fonction paraît quasi finalisée,et la Google I/O 2026, programmée les 19 et 20 mai, offrirait un cadre naturel pour l'annonce officielle. Google n'a rien confirmé, mais le calendrier coïncide rarement par hasard dans ce genre de dossier.
Neuf ans pour un widget, vraiment ?
Android Auto a été conçu en 2015 avec une philosophie de distraction minimale. Chaque élément d'interface devait être validé pour un usage au volant. Le résultat : un écran d'accueil rigide, contrôlé par Google, où l'utilisateur n'avait quasiment aucune prise. Le contraste avec l'écran d'accueil d'un téléphone Android, personnalisable à l'extrême, était devenu difficile à justifier.
L'arrivée des widgets ne signifie pas que Google lâche les rênes. La limitation à un seul widget actif, la validation par application et le dimensionnement contrôlé montrent que la prudence reste de mise. Reste que pour les 150 millions d'utilisateurs actifs d'Android Auto (chiffre Google, septembre 2025), le gain est concret. Afficher un calendrier ou la météo sans quitter la navigation évite de jongler entre les applications. Les conducteurs français, majoritairement équipés de véhicules compatibles selon les données de l'AAA Data, n'auront plus à chercher leur agenda entre deux feux rouges.
Après neuf ans de suggestions imposées, l'écran d'accueil d'Android Auto va enfin ressembler à ce que les utilisateurs d'Android connaissent depuis toujours : un espace qu'on configure soi-même.