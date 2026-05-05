Depuis 2015, l'écran d'accueil d'Android Auto affiche des suggestions et des raccourcis choisis par Google. Pas par le conducteur. Les widgets, ces petits modules d'information que les utilisateurs d'Android glissent sur leur écran de téléphone depuis 2009, n'avaient jamais franchi la porte de l'habitacle. Les premières traces étaient apparues en août 2025 dans le code de l'application. Neuf mois plus tard, les choses ont bien avancé.

La bêta 5.6 et ce qu'elle préfigure pour la Google I/O

Android Authority a activé la fonction dans la version 5.6.154404 de l'application Android Auto. Le nom de code interne est « Earth ». Dans les paramètres, une nouvelle entrée « Customize Earth » (qui deviendra probablement « Widgets de l'écran d'accueil » en version finale) ouvre un gestionnaire baptisé « Widget Companion ». Le conducteur y sélectionne un widget, ajuste sa taille via un curseur, et l'ajoute au tableau de bord.

L'affichage divise l'écran en deux. Le widget occupe environ 35 à 40 % de la surface, calé sur la gauche. Le reste accueille la navigation ou les commandes média. Une limitation subsiste : un seul widget peut être actif à la fois. En changer remplace le précédent. Pas de mosaïque, pas de superposition. Les widgets compatibles reprennent ceux disponibles sur le téléphone Android (calendrier, météo, fitness, compte à rebours), mais tous les développeurs n'ont pas encore adapté leurs applications. Certains affichent un message d'erreur à l'ouverture.