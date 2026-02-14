Jusqu'à présent, personnaliser l'icône du véhicule nécessitait de parcourir l'application Maps. Afin de simplifier considérablement les choses, Google va finalement permettre aux utilisateurs d'Android d'effectuer ces modifications directement depuis leur écran du système d'infodivertissement. C'est en effet ce qu'ont découvert nos confrères d'Android Authority.

En farfouillant dans le code de la version 16.2.660604 d'Android Auto, les équipes du site sont tombées sur une nouvelle option intitulée « Avatar de conduite ». Celle-ci a fait son apparition dans les paramètres de navigation et donne accès aux mêmes fonctionnalités présentes sur smartphone. Autrement dit, vous pouvez à la fois modifier l'apparence de l'icône, mais également choisir la couleur que vous préférez parmi les options disponibles.