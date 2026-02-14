Le système d'infodivertissement de Google est en passe de connaître une petite révolution. Oui, il sera bientôt possible de changer l'apparence de son véhicule au sein d'Android Auto sans utiliser son téléphone.
Si vous utilisez Android Auto, vous savez probablement qu'il était jusqu'alors impossible de personnaliser l'apparence de l'icône de votre véhicule autrement que via le téléphone. Bonne nouvelle : cette situation va prochainement évoluer. En effet, le géant de Mountain View planche sur une fonctionnalité qui permettra aux automobilistes de sélectionner, directement depuis leur voiture, une autre icône que cette petite flèche bleue dénuée de personnalité.
La personnalisation du véhicule s'invite directement dans Android Auto
Jusqu'à présent, personnaliser l'icône du véhicule nécessitait de parcourir l'application Maps. Afin de simplifier considérablement les choses, Google va finalement permettre aux utilisateurs d'Android d'effectuer ces modifications directement depuis leur écran du système d'infodivertissement. C'est en effet ce qu'ont découvert nos confrères d'Android Authority.
En farfouillant dans le code de la version 16.2.660604 d'Android Auto, les équipes du site sont tombées sur une nouvelle option intitulée « Avatar de conduite ». Celle-ci a fait son apparition dans les paramètres de navigation et donne accès aux mêmes fonctionnalités présentes sur smartphone. Autrement dit, vous pouvez à la fois modifier l'apparence de l'icône, mais également choisir la couleur que vous préférez parmi les options disponibles.
Un déploiement qui ne devrait plus trop tarder
Dans son article, Android Authority précise que la fonctionnalité de synchronisation avec le compte Google est d'ores et déjà accessible. Cela signifie donc que les modifications opérées depuis votre smartphone seront automatiquement actualisées sur l'écran de votre véhicule (et inversement, bien entendu).
En l'état, on ignore quand cette nouveauté liée à la personnalisation d'icônes dans Android Auto sera déployée auprès de l'ensemble des utilisateurs. En revanche, compte tenu des fonctionnalités qui sont déjà proposées, on peut imaginer, ou du moins espérer, que l'attente ne sera pas trop longue.