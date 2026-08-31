S'il est interdit d'utiliser son téléphone au volant, de nombreux véhicules modernes sont dotés d'un écran central tactile de la taille d'un iPad. Avec Android Auto et CarPlay, connecter son téléphone est facile, rapide, et permet de répondre "en toute sécurité" à ses contacts. Mais à proposer trop de fonctionnalités, certaines ne deviendraient-elles pas dangereuses ?
Le remplacement de Google Assistant par Gemini dans Android Auto, opéré par Google il y a quelques mois, divise les utilisateurs. Plusieurs conducteurs estiment que ce changement augmente les risques de distraction au volant.
Gemini manquerait de fiabilité ?
Selon des retours d’utilisateurs, notamment sur le forum Reddit r/GoogleAssistant, Gemini serait moins fiable que son prédécesseur pour exécuter des commandes simples. Certains doivent répéter ou reformuler leurs demandes, ce qui prolonge l’interaction et détourne leur attention de la route.
Un utilisateur, L00k_Again, va jusqu’à suggérer que cette situation pourrait favoriser les accidents ou les comportements agressifs au volant. Depuis son déploiement en avril, les plaintes concernant les performances de Gemini se multiplient, sans amélioration notable de la part de Google, selon les utilisateurs.
L'utilisateur plus concentré sur l'appli que sur la route ?
Google a tenté de corriger certains dysfonctionnements, mais les problèmes persistent. L’argument avancé est que chaque échec de compréhension ou d’exécution de la part de Gemini oblige le conducteur à s’investir davantage dans la conversation, ce qui pourrait, à terme, accroître le risque de distraction.
Contrairement à Google Assistant, conçu pour des commandes courtes et limitées, Gemini est capable de gérer des requêtes plus longues et complexes. Cette approche plus conversationnelle pourrait inciter les conducteurs à interagir plus longtemps avec l’assistant, augmentant ainsi les risques de dysfonctionnement.
"C'est normal, Gemini est naturel" selon Google
Google défend pour sa part le caractère naturel de Gemini, qui, selon l’entreprise, devrait réduire la distraction. Cependant, certains utilisateurs soulignent que l’assistant peine parfois à accomplir des tâches que Google Assistant maîtrisait sans difficulté.
Si aucune preuve tangible ne démontre que Gemini augmente objectivement le risque d’accidents par rapport à Google Assistant, son fonctionnement plus interactif pourrait, selon certains, alourdir la charge mentale du conducteur et à terme, diminuer sa concentration sur la conduite.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.