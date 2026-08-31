nrik_1584

C’est surtout que le message sur reddit parle clairement au féminin :

Maintenant traduction automatique foireuse de reddit d’un message qui n’était pas en français ou l’auteur de l’article qui a écrit un peu vite ? Va savoir.

Mais en soit le message de @superjoy ne fait que s’appuyer sur les infos disponibles et non une forme de misogynie dans l’absolu.

Edit : en remontant à la source il s’agit bien d’une femme apparemment :

So if you happened to be on the Trans Canada highway between Ontario and Nova Scotia this past week and saw what appeared to be a crazy lady yelling in her car, that was me and this is why.

source : https://www.reddit.com/r/googleassistant/comments/1vyaa64/convinced_gemini_has_or_will_increase_car/?solution=bd070822007d3af2bd070822007d3af2&js_challenge=1&token=7afd7253fec22262ff1c52b1703fe9ec63609986eab5130681b76e5497c0c20c&jsc_orig_r=