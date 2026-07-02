Votre voiture ne se contentera peut-être bientôt plus de vous indiquer où tourner. Elle pourrait aussi vous expliquer ce qu’elle voit. Google vient en effet de présenter une nouvelle fonction expérimentale de Gemini pensée pour les véhicules équipés de Google intégré, le nom français de Google Built-in.

L’objectif du géant de Mountain View est de donner ponctuellement à son IA l’accès à la caméra avant du véhicule, voire aussi les caméras latérales et de recul, afin qu'elle puisse répondre à des questions du conducteur ou des passagers sur l’environnement extérieur. Un bâtiment, un panneau, un monument, une scène visible depuis la route… Gemini ne serait plus seulement un assistant vocal dans l’habitacle, mais une sorte de copilote capable de regarder dehors.

Gemini ne se limite plus à l’écran central

La démonstration, repérée par Android Authority, a été réalisée dans un Volvo EX60 équipé de Google intégré. Dans cet exemple, Gemini peut utiliser la caméra frontale du véhicule pour identifier un bâtiment, commenter un lieu visible depuis la route ou expliquer un panneau dans une langue étrangère.

Précisons que cette fonction n’est pas encore déployée commercialement. Google n’a pas donné de calendrier, ni précisé quels modèles pourraient en profiter. Mais la direction est claire. Gemini remplace progressivement Google Assistant dans les voitures compatibles, avec des réponses plus naturelles, une meilleure compréhension du contexte et davantage de liens avec les fonctions du véhicule.

Le point sensible sera évidemment la confidentialité. Mais selon Google, Gemini ne surveillerait pas la route en continu. La caméra ne serait partagée avec l’IA qu’après une demande explicite du conducteur, avant de redevenir inaccessible. On ne demande qu’à voir.